Россия ввела санкции в отношении высших должностных лиц США

МИД РФ объявил о введении санкций против высших должностных лиц США и связанных с ними людей. В санкционный список включены в частности президент США Джо Байден и его сын, бывший кандидат в президенты США Хиллари Клинтон, директор ЦРУ Уильям Бернс.

Сообщение о введении Россией ответных санкций в отношении США опубликовано в на сайте МИД РФ.

В санкционный список вошли:

президент США Джозеф Байден;

сын президента США Хантер Байден;

госсекретарь США Энтони Блинкен;

министр обороны, генерал армии США Ллойд Остин;

председатель объединенного комитета начальников штабов, генерал армии США Марк Милли;

помощник Президента США по национальной безопасности Джейкоб Салливан;

директор ЦРУ Уильям Бернс;

пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки;

заместитель помощника Президента США по национальной безопасности Далип Сингх;

директор Агентства по международному развитию Саманта Пауэр;

бывший кандидат в президенты США Хиллари Клинтон;

первый заместитель министра финансов Адевейл Адейемо;

президент и председатель совета директоров Экспортно-импортного банка Рета Джо Льюис.

Санкции введены на основе взаимности, подчеркнули в МИД РФ. Там добавили, что «не отказываются от поддержания официальных связей» и в случае необходимости будут решать проблемы, связанных с организацией контактов с лицами, против которых введены санкции.

В МИД РФ сообщили, что в ближайшее время будут «новые объявления» о расширении санкционного списка.

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