Россия ввела санкции в отношении высших должностных лиц США

МИД РФ объявил о введении санкций против высших должностных лиц США и связанных с ними людей. В санкционный список включены в частности президент США Джо Байден и его сын, бывший кандидат в президенты США Хиллари Клинтон, директор ЦРУ Уильям Бернс.
Сообщение о введении Россией ответных санкций в отношении США опубликовано в на сайте МИД РФ.
В санкционный список вошли:
- президент США Джозеф Байден;
- сын президента США Хантер Байден;
- госсекретарь США Энтони Блинкен;
- министр обороны, генерал армии США Ллойд Остин;
- председатель объединенного комитета начальников штабов, генерал армии США Марк Милли;
- помощник Президента США по национальной безопасности Джейкоб Салливан;
- директор ЦРУ Уильям Бернс;
- пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки;
- заместитель помощника Президента США по национальной безопасности Далип Сингх;
- директор Агентства по международному развитию Саманта Пауэр;
- бывший кандидат в президенты США Хиллари Клинтон;
- первый заместитель министра финансов Адевейл Адейемо;
- президент и председатель совета директоров Экспортно-импортного банка Рета Джо Льюис.
Санкции введены на основе взаимности, подчеркнули в МИД РФ. Там добавили, что «не отказываются от поддержания официальных связей» и в случае необходимости будут решать проблемы, связанных с организацией контактов с лицами, против которых введены санкции.
В МИД РФ сообщили, что в ближайшее время будут «новые объявления» о расширении санкционного списка.
Фото на обложке: Pavels Dunaicevs /
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