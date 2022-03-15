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Россия ввела санкции в отношении высших должностных лиц США

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

МИД РФ объявил о введении санкций против высших должностных лиц США и связанных с ними людей. В санкционный список включены в частности президент США Джо Байден и его сын, бывший кандидат в президенты США Хиллари Клинтон, директор ЦРУ Уильям Бернс.

Россия ввела санкции в отношении высших должностных лиц США

Сообщение о введении Россией ответных санкций в отношении США опубликовано в на сайте МИД РФ.

В санкционный список вошли:

  • президент США Джозеф Байден;
  • сын президента США Хантер Байден;
  • госсекретарь США Энтони Блинкен;
  • министр обороны, генерал армии США Ллойд Остин;
  • председатель объединенного комитета начальников штабов, генерал армии США Марк Милли;
  • помощник Президента США по национальной безопасности Джейкоб Салливан;
  • директор ЦРУ Уильям Бернс;
  • пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки;
  • заместитель помощника Президента США по национальной безопасности Далип Сингх;
  • директор Агентства по международному развитию Саманта Пауэр;
  • бывший кандидат в президенты США Хиллари Клинтон;
  •  первый заместитель министра финансов Адевейл Адейемо;
  • президент и председатель совета директоров Экспортно-импортного банка Рета Джо Льюис.

Санкции введены на основе взаимности, подчеркнули в МИД РФ. Там добавили, что «не отказываются от поддержания официальных связей» и в случае необходимости будут решать проблемы, связанных с организацией контактов с лицами, против которых введены санкции.

В МИД РФ сообщили, что в ближайшее время будут «новые объявления» о расширении санкционного списка.

Фото на обложке: Pavels Dunaicevs / Shutterstock

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