Названы самые недовольные своей зарплатой россияне

Реже всего довольны своей зарплатой менеджеры по рекламе, секретари и специалисты по работе с клиентами, показало исследование сервиса SuperJob. Среди тех, кто чаще всего доволен заработком — программисты, проектировщики и врачи.
В опросе приняли участие 2,5 тыс. трудоустроенных представителей экономически активного населения из всех округов страны.
Среди программистов больше всего тех, кто доволен своей зарплатой — об достаточной зарплате сообщили 38% IT-специалистов. Это объясняется тем, что рост доходов айтишников быстрее инфляции: за 2022 год зарплаты в этой сфере увеличились в среднем на 15%.
Своей зарплатой также доволен каждый третий (33%) инженер-проектировщик: в строительной отрасли зарплаты увеличились в среднем 12,5%. На третьем месте — представители мидл- и топ-менеджмента (29%).
В топ-5 профессий, представители которых больше всего удовлетворены доходами, входят также медицинские работники (28%), юристы и HR-менеджеры (по 25%).
Реже всего о том, что довольны зарплатой, сообщили менеджеры по рекламе: лишь каждого десятого устраивает собственный заработок. Удовлетворен своим заработком только каждый девятый секретарь и специалист по работе с клиентами.
Фото на обложке: Unsplash
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