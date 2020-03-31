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Россия остановит полеты за рубеж с 27 марта и будет тестировать на вирус всех прибывающих

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

С 27 марта авиакомпании должны прекратить регулярные и чартерные полеты за рубеж, исключение сделано только для случаев вывоза на родину россиян и отдельных полетов по поручению правительства. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу правительства.

Россия остановит полеты за рубеж с 27 марта и будет тестировать на вирус всех прибывающих

Такое решение принял президиум координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории России.

Также правительство России поручило Минтрансу, Росавиации и Роспотребнадзору организовать с 26 марта тестирование на новый тип коронавируса всех граждан, прибывающих из зон поражения инфекцией.

У приезжающих из стран, затронутых коронавирусной инфекцией, будут замерять температуру, забирать материалы на выявление инфекции и выдавать постановление главного государственного санитарного врача о нахождении на дому в режиме изоляции на срок 14 дней.

Правительство также поручило перевести максимально возможное количество сотрудников федеральных органов исполнительной власти на дистанционную работу с 27 марта. 

Кроме того, 26 марта должны быть проработаны меры господдержки сферы общественного питания и услуг, а также владельцев коммерческой недвижимости. 

Фото: Unsplash

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