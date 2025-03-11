Россия увеличила экспорт вина в 3,9 раза в январе
В январе Россия экспортировала около 300 т виноградного вина, что в 3,9 раза больше, чем за тот же месяц в 2024 году, следует из предварительной оценки центра «Агроэкспорт» при Минсельхозе. Эти данные есть в распоряжении «РИА Новости».
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«Согласно предварительным оценкам экспертов, в январе 2025 года Россия поставила на зарубежные рынки около 300 т виноградного вина. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года экспорт вырос в 3,9 раза в натуральном выражении», — заявили в «Агроэкспорте».
Главные направления поставок. Там отметили, что основными направлениями экспорта вина стали Китай и Турция. В КНР было отправлено примерно 200 т, а в Турцию — около 100 т.
Согласно данным Росалкогольтабакконтроля, на которые ссылаются «РИА Новости», за первые два месяца 2025 года в России было произведено 5,102 млн декалитров виноградных вин.
- В феврале в Ассоциации виноградарей Чехии сообщили, что в 2024 году экспорт вина и виноградного сока из этой страны в Россию увеличился в 4,5 раза, составив свыше 60 млн крон (примерно $2,5 млн) по сравнению с около 13,2 млн крон ($1,9 млн) в 2023 году.
Фото на обложке: il21 / Shutterstock / FOTODOM
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