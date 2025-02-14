Экспорт чешского вина в Россию вырос в четыре раза в 2024 году
Экспорт вина и виноградного сока из Чехии в Россию в 2024 году вырос в 4,5 раза, составив свыше 60 млн крон (около $2,5 млн) против примерно 13,2 млн крон ($1,9 млн) в 2023 году. Об этом сообщили в Ассоциации виноградарей республики, передают «РИА Новости».
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«Виноградари Чехии поставили в минувшем году в Россию вина и виноградного сока на общую сумму более 60 млн крон, что на 46,8 млн крон больше по сравнению с 2023 годом. <...> Ныне Россию по импорту чешского вина и виноградного сока немного опережает лишь Словакия», — говорится в сообщении ассоциации.
Там отмечается, что за последние четыре года экспорт чешских напитков на основе винограда в Россию вырос в несколько десятков раз. Так, в 2021 году Чехия продала России вина всего лишь на 1,3 млн крон (около $53,9 тыс.), а в 2022 году — на 3,4 млн крон (примерно $141 тыс.).
В подсчеты ассоциации не включены данные по поставкам в Россию чешских игристых вин, объем экспорта которых в 2024 году составил 352 тыс. крон (около $14,6 тыс.), пишут «РИА Новости».
Ранее «Альфа-банк» и компания Luding Group выпустили гибридные цифровые права на вино на платформе «А-Токен». В кредитной организации заявили, что этот способ капиталовложения «позволяет инвесторам выбрать между получением бутылки вина, крепкого алкогольного напитка или выплатой купонного дохода по завершении инвестиционного периода».
Фото на обложке: Lahore Qalandars7 / Shutterstock / FOTODOM
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