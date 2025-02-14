«Альфа-банк» запустил линейку винных токенов

«Альфа-банк» и компания Luding Group выпустили гибридные цифровые права на вино на платформе «А-Токен», рассказали в пресс-службе банка. Кредитная организация отмечает, что первой среди российских банков запустила линейку винных токенов.

«Инновационный способ инвестирования в винодельческую отрасль через гибридные цифровые права позволяет инвесторам выбрать между получением бутылки вина, крепкого алкогольного напитка или выплатой купонного дохода по завершении инвестиционного периода», — пояснили в пресс-службе.

Там сообщили, что стоимость цифрового финансового актива (ЦФА) эквивалентна цене одной бутылки вина или крепкого напитка. Инвесторы покупают ЦФА по стоимости актива, сбор заявок начался 14 февраля в 15:00 мск. С 14 апреля по 11 августа владельцы ЦФА смогут подать заявку на получение бутылки вина через платформу «А-Токен». Если инвестор не забирает физический актив досрочно, то доходность в деньгах составляет 30% годовых.

В «Альфа-банке» добавили, что общий объем эмиссии 10 выпусков составит более 85,5 рубля. Инвестиционный инструмент доступен широкому кругу инвесторов, включая неквалифицированных. Срок размещения составляет шесть месяцев.

«Подобные выпуски демонстрируют гибкость и инновационность цифровых финансовых активов. Они открывают новые возможности для производителей и дистрибьюторов любой продукции, позволяя привлекать финансирование в короткие сроки», — отметил директор по инновациям «Альфа-банка» Денис Додон.

Начальник финансового управления ООО «Лудинг» Генрих Авакян подчеркнул, что винный токен «сочетает в себе элементы инвестиций и традиционных продаж». «Уникальный формат позволяет нашим клиентам не только ознакомиться с базовыми активами, но и инвестировать в высококачественное вино», — сказал он.

«Альфа-банк» представил площадку «А-Токен» для работы с ЦФА в феврале 2023 года. Цифровые финансовые активы могут выпускать юрлица, индивидуальные предприниматели и физлица. Среди доступных инструментов — быстрые b2b-сделки по размещению свободных денежных средств, долговые инструменты, акции и доли непубличных обществ.

Ранее китайский журнал The Economic Observer — ведущее деловое издание Азии — признал «Альфа-банк» лучшим в номинации «Технологический лидер мирового уровня». Эксперты издания отметили технологические достижения кредитной организации, в том числе цифровую трансформацию при помощи инноваций — «Альфа-банк» использует ИИ для создания ассистентов и сервисных платформ.

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