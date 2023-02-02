«Альфа-банк» создал платформу для работы с цифровыми активами

«Альфа-банк» запустил «А-Токен» — платформу для работы с цифровыми финансовыми активами (ЦФА), рассказали в пресс-службе кредитной организации.
Банк России включил «Альфа-банк» в свой реестр операторов информационных систем. В планах кредитной организации — задействовать свою платформу для выпуска ЦФА.
Кроме того, банк готов предоставить свою инфраструктуру рыночным эмитентам. «Альфа-банк» нацелился на сотрудничество с профессиональными и частными инвесторами, отметили в пресс-службе. Для клиентов доступ к платформе будет открыт прямо в мобильном приложении, благодаря чему сделки можно будет проводить мгновенно.
«На А-Токен будут выпускаться два вида ЦФА: эквиваленты традиционных финансовых инструментов в виде денежных требований и принципиально новые инвестиционные инструменты, аналогов которых нет на рынке. Например, токенизация физических активов, включая драгоценные металлы», — пояснили в пресс-службе.
Там добавили, что токенизация физических активов позволит инвесторам либо получить денежное требование с привязкой к его цене, либо сам физический актив.
Ранее в Госдуме анонсировали изменения в законодательстве, разрешающие российским компаниям производить международные расчеты в ЦФА. В январе стало известно, что Россия ведет переговоры с Ираном о создании стейблкоина.
Фото на обложке: FellowNeko /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Продажа «Билайна», ТЦ запустят собственные бренды одежды: главное 2 февраля
- 2 Топ-11 ошибок начинающих криптоинвесторов
- 3 Снижение зарплат IT-разработчиков, расходы бизнеса выросли на 2 трлн рублей: главное 1 февраля
- 4 Twitter начал работу над созданием собственной платежной системы — Financial Times
- 5 «Я работаю финансовым аналитиком в США» — как начать успешную карьеру в финансах в Америке
ВОЗМОЖНОСТИ
02 февраля 2023
02 февраля 2023
03 февраля 2023