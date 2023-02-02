«Альфа-банк» создал платформу для работы с цифровыми активами

«Альфа-банк» запустил «А-Токен» — платформу для работы с цифровыми финансовыми активами (ЦФА), рассказали в пресс-службе кредитной организации.

Банк России включил «Альфа-банк» в свой реестр операторов информационных систем. В планах кредитной организации — задействовать свою платформу для выпуска ЦФА.

Кроме того, банк готов предоставить свою инфраструктуру рыночным эмитентам. «Альфа-банк» нацелился на сотрудничество с профессиональными и частными инвесторами, отметили в пресс-службе. Для клиентов доступ к платформе будет открыт прямо в мобильном приложении, благодаря чему сделки можно будет проводить мгновенно.

«На А-Токен будут выпускаться два вида ЦФА: эквиваленты традиционных финансовых инструментов в виде денежных требований и принципиально новые инвестиционные инструменты, аналогов которых нет на рынке. Например, токенизация физических активов, включая драгоценные металлы», — пояснили в пресс-службе.

Там добавили, что токенизация физических активов позволит инвесторам либо получить денежное требование с привязкой к его цене, либо сам физический актив.

Ранее в Госдуме анонсировали изменения в законодательстве, разрешающие российским компаниям производить международные расчеты в ЦФА. В январе стало известно, что Россия ведет переговоры с Ираном о создании стейблкоина.

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