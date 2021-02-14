Russian Angel Award: объявлены победители премии за вклад в развитие бизнес-инвестиций

В Москве прошла церемония награждения победителей премии Russian Angel Award от клуба бизнес-ангелов Angelsdeck. Награда вручалась по 6 номинациям. Об этом RB.ru рассказал представитель организатора премии.

Сделкой года с участием бизнес-ангелов признана инвестиция в компанию Electroneek. Стартап предлагает бизнесу сервис автоматизации рутинных задач с помощью программных ботов. В раунде на $2,5 млн в компанию вложились участники клуба Angelsdeck Сергей Дашков и Антон Литвяков и бизнес-ангел Дмитрий Сутормин из YellowRockets.

Синдикатом года стала коллективная инвестиция бизнес-ангелов в компанию Educate Online. Она оказывает услуги получения среднего образования за рубежом. Клуб Angelsdeck в 2020 году целиком проинвестировал seed раунд на общую сумму $870 тыcяч. В стартап вложились 24 инвестора.

Фондом года был выбран AltaIR Сapital, который в 2020 году привлек более $40 млн от бизнес-ангелов.

Награду за популяризацию ангельских инвестиций в России и создание позитивного делового имиджа инвестиций в компании ранних стадий получил проект «Startup Котики». Это платформа поиска инвесторов и питчей, а также youtube-канал, выпустивший почти 300 выпусков за 9 месяцев.

Помимо этого, премию за лучший выход года получил Сергей Дашков за продажу доли в проекте «Кухня на районе». Ангелами года признаны трое частных инвесторов. Отмечается, что это новые имена на рынке, которые в 2020 году начали активную карьеру бизнес-ангела: Александр Каталов, Алексанр Фроленко и Эдуард Галямов.

«Тысячи российских бизнес-ангелов выглядят рыцарями, которые помогают создавать новые частные компании, делать мир лучше. Если таких людей станет 100 тысяч, то наша страна изменится до неузнаваемости», — отметил управляющий партнер LETA Capital Александр Чачава.

Russian Angel Award — это премия за вклад в развитие института бизнес-ангельства в России от профессиональных сообществ частных инвесторов.

Angelsdeck — профессиональное сообщество бизнес-ангелов, осуществляющее венчурные инвестиции на ранних стадиях по модели синдикации. Основатели клуба — российские бизнес-ангелы Игорь Лутц, Сергей Дашков, Игорь Калошин, Алексей Соловьев, Евгений Галиахметов, Дмитрий Сутормин, Сергей Мосунов.

По собственным данным, за год существования к клубу присоединилось более 230 частных инвесторов и было осуществлено 25 сделок на сумму более $8 млн.

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