В 2023 году в России запустят массовое производство банкоматов

В феврале-марте следующего года в России начнется массовый выпуск банкоматов отечественного производства. Их созданием займется компания BFS.
Об этом РИА сообщил генеральный директор и совладелец BFS Артем Жилонов. По его словам, компания планирует начать массовое производство банкоматов в первом квартале следующего года, а первые поставки устройств должны состояться в феврале-марте.
Аппараты будут оснащены процессором «Эльбрус» и российским программным обеспечением. Жилонов уверен, что «российские автоматы будут полностью соответствовать запросам рынка, не уступая западным аналогам».
Первая партия будет состоять минимум из 1,5 тыс. устройств. В числе банков, которые заинтересованы в приобретении новых банкоматов, называется ВТБ.
Компания Banking and Financial Systems, согласно информации с официального сайта, с 2000 года является официальным российским партнером американской корпорации NCR. BFS занимается поставкой комплексных решений для систем банковского обслуживания.
BFS — не первый производитель банкоматов российского производства. В августе прошлого года концерн «Автоматика» «Ростеха» представил первый российский банкомат с функцией полной рециркуляции банкнот.
Фото: Bermek / Shutterstock
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