США ускорили процесс рассмотрения заявок россиян на разморозку их активов

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) активизировало процесс рассмотрения заявок россиян на разблокировку их активов, обновив статус запросов на in progress. Об этом «РБК Инвестициям» сообщила глава европейского брокера Mind Money Юлия Хандошко.

Почему ускорилось рассмотрение? Ранее по заявкам россиян OFAC отправляло лишь автоматическую отбивку о присвоении номера дела, однако по ней не было понятно, что происходит с запросом, рассказала эксперт. Ситуация изменилась в конце февраля: у 50 из 75 поданных заявок статус изменился на in progress. По мнению Хандошко, это может быть связано с кадровыми перестановками в Минфине США в результате смены администрации президента, а также с более глобальным трендом на переговоры и урегулирование украинского конфликта.

Активизацию в рассмотрении заявок также подтвердил юрист практики санкционного права и комплаенса адвокатского бюро NSP Глеб Бойко. С начала недели его компания получила уведомления об изменении статуса на in progress для 10 из 30 запросов российских инвесторов. По словам Бойко, активизация может быть связана с ревизией заявлений в OFAC, которые поданы инвесторами из-за санкций в отношении Национального расчетного депозитария и СПБ Биржи.

При этом замдиректора юридического департамента инвестбанка «Синара» Елена Рязанова и старший банкир финансовой компании Wealth IQ Solutions Антон Джуган не наблюдали активизацию OFAC в разблокировке активов россиян.

Как OFAC могло бы ускорить процесс? Партнер коллегии адвокатов «Делькредере» Андрей Рябинин отметил, что прогресс в разблокировке активов зависит от снятия санкционных ограничений. Наиболее оперативным способом принятия решений по заявкам эксперт назвал выпуск генеральных лицензий, а также точечное снятие санкций с инфраструктурных игроков.

Ранее Reuters со ссылкой на источники сообщил о том, что администрация США поручила Госдепартаменту и Минфину составить список антироссийских санкций, которые могут быть смягчены. По данным агентства, уже прорабатывается предложение о снятии ограничений с отдельных организаций и лиц.

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