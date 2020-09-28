Российские компании усомнились в возможности восстановить бизнес в этом году
Две трети российских компаний считают, что у них не получится восстановить бизнес после пандемии и локдауна до конца текущего года. Об этом говорится в исследовании сервиса «Работа.ру».
По данным портала, 32% участников опроса заявили, что для полного восстановления их бизнеса после снятия карантина потребуется больше года. 33% уверены в том, что оправиться от кризиса получится до конца 2020 года.
9% компаний на восстановление требуется еще от 1 до 3 месяцев. Четверть респондентов (26%) указали, что для полного восстановления бизнеса им нужно от 3 месяцев до полугода.
Только 16% участников исследования указали, что уже смогли полностью восстановить бизнес после снятия ограничений в стране. 12% респондентов отметили, что их компания в период пандемии и локдауна не пострадала.
По 36% представителей российских компаний заявили, что пока им удалось лишь частично восстановить производство или их компания все еще находится в кризисе.
В опросе приняли участие более 1000 работодателей из всех регионов страны.
Фото: Unsplash
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