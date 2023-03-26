В России создали «отечественный аналог ChatGPT»

«Исследователи российской ИТ-компании Sistemma на базе собственных разработок и результатов исследований Стэнфордского университета создали отечественный аналог ChatGPT», — говорится в сообщении разработчика.

Компания отмечает, что ее AI-модель работает на российских серверах и «адаптирована для представителей бизнеса и пользователей из России». При этом SistemmaGPT также может работать на английском языке.

Пресс-служба Sistemma рассказала РИА, что чат-бот в первую очередь предназначен для помощи коммерческим и государственным структурам. Тестирование SistemmaGPT уже доступно для бизнеса. На сайте разработчика сообщается, что прием заявок на бета-тест приостановлен.

Компания отмечает, что ее разработка уже «способна составить стратегию развития компании или вывода услуги на рынок, дать конкретные рекомендации по поиску потенциальных клиентов, отталкиваясь от конкретных характеристик пользователя в отличие от ChatGPT, который дает общие рекомендации, не привязываясь к конкретным компаниям и услугам».

Кроме того, Sistemma «работает над созданием модели по работе с изображениями и видео». Открытие бета-тестирования этой функции запланировано на июнь 2023 года.

В середине марта OpenAI представила четвертое поколение своего чат-бота ChatGPT. Обновленная AI-модель способна выдавать текстовые ответы на запросы, содержащие изображения.

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