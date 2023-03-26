В России создали «отечественный аналог ChatGPT»

Российская компания Sistemma разработала «отечественный аналог ChatGPT». Отмечается, что чат-бот SistemmaGPT является функциональным аналогом ChatGPT-3.5.
«Исследователи российской ИТ-компании Sistemma на базе собственных разработок и результатов исследований Стэнфордского университета создали отечественный аналог ChatGPT», — говорится в сообщении разработчика.
Компания отмечает, что ее AI-модель работает на российских серверах и «адаптирована для представителей бизнеса и пользователей из России». При этом SistemmaGPT также может работать на английском языке.
Пресс-служба Sistemma рассказала РИА, что чат-бот в первую очередь предназначен для помощи коммерческим и государственным структурам. Тестирование SistemmaGPT уже доступно для бизнеса. На сайте разработчика сообщается, что прием заявок на бета-тест приостановлен.
Компания отмечает, что ее разработка уже «способна составить стратегию развития компании или вывода услуги на рынок, дать конкретные рекомендации по поиску потенциальных клиентов, отталкиваясь от конкретных характеристик пользователя в отличие от ChatGPT, который дает общие рекомендации, не привязываясь к конкретным компаниям и услугам».
Кроме того, Sistemma «работает над созданием модели по работе с изображениями и видео». Открытие бета-тестирования этой функции запланировано на июнь 2023 года.
В середине марта OpenAI представила четвертое поколение своего чат-бота ChatGPT. Обновленная AI-модель способна выдавать текстовые ответы на запросы, содержащие изображения.
Фото: Unsplash
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Microsoft запрещает использовать Bing для обучения чужих AI-ботов
- 2 Telegram внедрит ChatGPT-4 в виде официального бота для Premium-пользователей
- 3 OpenAI отчиталась об исправлении ошибки в работе ChatGPT
- 4 ChatGPT ускоряет работу с текстами на 37% — исследование
- 5 Пользователи Twitter запустили соревнование: как можно больше заработать с GPT-4
ВОЗМОЖНОСТИ
26 марта 2023
28 марта 2023
30 марта 2023
30 марта 2023
31 марта 2023