Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

93% годового импорта посылок в Россию пришлось на Китай — «Почта России»

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

93% всего импорта посылок в Россию по итогам прошлого года пришлось на Китай, отчитались в «Почте России». Самым популярным городом-получателем стала Москва. Если говорить про экспорт, то 33% всех посылок, которые отправили россияне за рубеж, улетели за океан – в США.

93% годового импорта посылок в Россию пришлось на Китай — «Почта России»

О самым популярных направлениях доставки в 2021 году рассказали в пресс-службе крупнейшего в России почтового оператора.

Из Китая в Россию прибыло 93% почтовых отправлений из-за рубежа. Практически каждая пятая посылка адресовывалась жителям Москвы. 6,5% отправлений было доставлено в Петербург, 4% – в Краснодар.

Что касается экспорта, то каждая третья посылка из России была отправлена в США. В Германию «Почта России» отправила 8% посылок, в Великобританию – 6%.

Жители российских населенных пунктов с населением менее 100 тыс. человек получили 47% внутренних отправлений – отправителями в 40% случаев были москвичи. Регионы Северного Кавказа и Дальнего Востока отправили в прошлом году на 18% и 15% соответственно больше посылок, чем в 2020 году.

До конца 2022 года «Почта России» планирует привлечь беспилотники к доставкам посылок в северные регионы России. 

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото на обложке: Papava / Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Как запускать корпоративный акселератор: опыт «Почты России»
  2. 2 Цифры дня. 100 тысяч за взлом Chromebook
  3. 3 «AliExpress Россия» ускорит доставку товаров из Китая
  4. 4 Последняя миля: как получить максимум от ключевого логистического плеча
  5. 5 Робот в кухне и строгий клиент: самые важные тренды FoodTech 2022

ВОЗМОЖНОСТИ

28 января 2022

Data Fusion Awards от ВТБ

30 января 2022

Международная олимпиада «Траектория будущего»

31 января 2022

Программа «Химия Инноваций»

Все ВОЗМОЖНОСТИ