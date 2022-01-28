93% годового импорта посылок в Россию пришлось на Китай — «Почта России»

93% всего импорта посылок в Россию по итогам прошлого года пришлось на Китай, отчитались в «Почте России». Самым популярным городом-получателем стала Москва. Если говорить про экспорт, то 33% всех посылок, которые отправили россияне за рубеж, улетели за океан – в США.

О самым популярных направлениях доставки в 2021 году рассказали в пресс-службе крупнейшего в России почтового оператора.

Из Китая в Россию прибыло 93% почтовых отправлений из-за рубежа. Практически каждая пятая посылка адресовывалась жителям Москвы. 6,5% отправлений было доставлено в Петербург, 4% – в Краснодар.

Что касается экспорта, то каждая третья посылка из России была отправлена в США. В Германию «Почта России» отправила 8% посылок, в Великобританию – 6%.

Жители российских населенных пунктов с населением менее 100 тыс. человек получили 47% внутренних отправлений – отправителями в 40% случаев были москвичи. Регионы Северного Кавказа и Дальнего Востока отправили в прошлом году на 18% и 15% соответственно больше посылок, чем в 2020 году.

До конца 2022 года «Почта России» планирует привлечь беспилотники к доставкам посылок в северные регионы России.

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