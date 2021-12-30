«Почта России» использует беспилотники для доставки посылок на дальнем севере

«Почта России» доставит посылки жителям дальнего севера с помощью беспилотников. Коммерческая услуга оператора станет доступна в Ханты-Мансийском автономном округе. Всего маршрутов девять – некоторые из них уже опробовали.

Коммерческую услугу доставки посылок в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) «Почта России» планирует запустить до конца следующего года, сообщили в пресс-службе оператора.

Дроны будут летать по 9 маршрутам, часть из них уже протестировали. По словам губернатора ХМАО Алексея Забозлаева, партнерство с «Почтой России» позволит организовать доставку посылок жителям труднодоступных районов – Белоярского, Березовского и Октябрьского.

По оценкам оператора, привлечение дронов к работе позволит ускорить процесс логистики в регионе в два раза, при этом себестоимость доставки снизится вдвое.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!