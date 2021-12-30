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«Почта России» использует беспилотники для доставки посылок на дальнем севере

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

«Почта России» доставит посылки жителям дальнего севера с помощью беспилотников. Коммерческая услуга оператора станет доступна в Ханты-Мансийском автономном округе. Всего маршрутов девять – некоторые из них уже опробовали.

«Почта России» использует беспилотники для доставки посылок на дальнем севере

Коммерческую услугу доставки посылок в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) «Почта России» планирует запустить до конца следующего года, сообщили в пресс-службе оператора.  

Дроны будут летать по 9 маршрутам, часть из них уже протестировали. По словам губернатора ХМАО Алексея Забозлаева, партнерство с «Почтой России» позволит организовать доставку посылок жителям труднодоступных районов – Белоярского, Березовского и Октябрьского.

По оценкам оператора, привлечение дронов к работе позволит ускорить процесс логистики в регионе в два раза, при этом себестоимость доставки снизится вдвое.

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Фото на обложке: Prostock-studio / Shutterstock

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