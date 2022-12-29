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Россия и Китай совместно построят научную станцию на Луне

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Россия и Китай совместно построят научную станцию на Луне. Ее создание запланировано в рамках договора, предполагающего сотрудничество стран в космосе в 2023-2027 годах.

Россия и Китай совместно построят научную станцию на Луне

О подписании соглашения о сотрудничестве между правительствами России и Китая рассказали в «Роскосмосе». 

В рамках соглашения «Роскосмос» и китайское космическое управление договорились о совместной работе в космосе в 2023-2027 годах. Программа их партнерства предусматривает совместное строительство научной станции на Луне. 

Планы проекта лунной станции «Роскосмос» опубликовал в июне 2021 года. Отмечалось, что строительство объектов станции будет завершено к 2035 году.

В начале декабря в «Роскосмосе» сообщили о разработке плазменного ракетного двигателя, способного доставить космический аппарат к краю Солнечной системы. Его также планируют использовать для межпланетных перелетов.

Фото на обложке: Dima Zel / Shutterstock

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