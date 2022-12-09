Структура «Роскосмоса» разрабатывает двигатель для полетов к краю Солнечной системы

Структура «Роскосмоса» ведет разработку плазменного ракетного двигателя, способного доставить космический аппарат к краю Солнечной системы. Его также планируют использовать для межпланетных перелетов.

Ракетный двигатель, который сможет доставить космический аппарат к границе Солнечной системы, разрабатывает конструкторское бюро «Факел», входящее в холдинг «Роскосмоса».

Создаваемый безэлектродный плазменный ракетный двигатель будет иметь очень большую мощность, для его работы потребуется ядерный источник питания, сообщил руководитель бюро «Факел» Геннадий Абраменков.

Когда работа над созданием двигателя будет завершена неизвестно. В «Факеле» отметили, что это потребует длительного времени, потому что предприятие еще не работало над подобными проектами.

В августе «Роскосмос» сообщил об успешных испытаниях самого мощного ракетного двигателя в мире, который получил название «царь-двигатель» и будет установлен на ракету-носитель «Союз-5».

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