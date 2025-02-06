Юрия Борисова уволили с должности главы «Роскосмоса»

В госкорпорации «Роскосмос» сменился руководитель. С должности гендиректора уволили Юрия Борисова, занимавшего пост с июля 2022 года. На его место назначили заместителя министра транспорта Дмитрия Баканова.

«Юрий Борисов освобожден от должности генерального директора государственной корпорации по космической отрасли “Роскосмос”», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале Кремля. Причины отставки там не раскрываются.

Большинство сотрудников «Роскосмоса» не знали об увольнении до утра четверга, 6 февраля, отметил источник РБК, знакомый с ситуацией в госкорпорации. По его словам, «все случилось за один вечер». Решение принято на фоне неопределенности со строительством Национального космического центра в Москве, стоимость которого «возрастает», добавил собеседник издания.

Новым главой «Роскосмоса» назначен Баканов, который занимает должность замглавы Минтранса с апреля 2022 года. Соответствующий указ подписал Владимир Путин.

Ранее Баканов возглавлял «Почтовую логистическую компанию» («дочка» «Почты России»), в 2012-2019 годах был руководителем компании «Гонец», которая является единым оператором отечественных систем связи и ретрансляции, созданных по заказу «Роскосмоса». В 2019-2021 годах Баканов возглавлял департамент цифрового развития Минтранса.

Борисов возглавил «Роскосмос» 15 июля 2022 года, сменив на этой должности Дмитрия Рогозина. До этого Борисов более четырех лет был вице-премьером, курировавшим космос и оборонную промышленность.

На первой встрече Борисова с руководством «Роскосмоса» отмечалось, что перед госкорпорацией стоит задача создания Российской орбитальной станции, определения технических аспектов перспективных носителей. «Мы должны все это довести до конечного результата, который станет витриной достижений корпорации», — подчеркнул Борисов.

В начале декабря Борисов рассказал, что в России до конца 2030 года запустят проект спутникового интернета, подобный Starlink Илона Маска. Он отметил, что у российских компаний нет «самоцели гнаться и осуществлять какие-то рекорды» в сфере развития спутникового интернета, а есть задача обеспечить качество, предоставив «минимально необходимый объем услуг в интересах экономики, обороны и безопасности».

Фото на обложке: Sefa Karacan/Anadolu via Getty Images