Россия запустит спутники для обеспечения интернетом всей территории страны
В 2026 году Россия запустит четыре спутника связи, которые обеспечат скоростным широкополосным интернетом всю территорию страны, включая Арктическую зону. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на пленарной сессии форума Digital Almaty.
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По словам Мишустина, в 2027 году планируется создать основу для российской группы низкоорбитальных спутников. «В дальнейшем будет функционировать около 300 аппаратов, которые смогут полностью закрыть потребности не только России, но и всех стран [Евразийского] союза в дешевом и быстром, а главное — надежном интернете», — уточнил зампред правительства.
Он подчеркнул, что в этой сфере Россия «развивается на основе своих технологий и на собственной элементной базе».
Глава «Роскосмоса» Юрий Борисов в декабре заявлял, что в России до конца 2030 года запустят проект спутникового интернета, подобный Starlink Илона Маска. «2030 год — гарантированно. Может быть — 2028-ой, 2029-ый», — отметил глава госкорпорации.
Сейчас такое проект реализует компания «Бюро 1440», входящая в «ИКС Холдинг». Спутниковая система компании, размещенная на низких орбитах, будет обеспечивать услугами по широкополосному доступу в интернет. Ее будет дополнять группировка «Скиф» на средних орбитах, указал Борисов.
14 января в работе российского сегмента интернета произошел масштабный сбой, в ходе которого доступа к сети лишились абоненты крупнейших операторов связи, включая МТС, T2, «Билайн» и «Ростелеком». В Роскомнадзоре назвали сбой «кратковременным нарушением связности».
На следующий день в подведомственном РКН Центре мониторинга и управления сетью связи общего пользования сообщили о замедлении интернета у 3,8 млн россиян из-за повреждения на магистральной волоконно-оптической линии связи в Татарстане.
Фото на обложке: imaginima /
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