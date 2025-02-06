Песков объяснил отставку главы «Роскосмоса» ротацией для «динамичного развития»

Отставка главы «Роскосмоса» Юрия Борисова связана с ротацией для «динамичного развития» госкорпорации, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова передает ТАСС.

«Никаких претензий к Юрию Борисову нет. Ротация производится, корпорации необходимо динамично развиваться», — заявил Песков, отвечая на вопрос агентства об увольнении Борисова.

Новым гендиректором «Роскосмоса» стал Дмитрий Баканов, указ о его назначении на должность 6 февраля подписал Владимир Путин. Баканов с апреля 2022 года работал замминистра транспорта, а в 2019–2021 годах возглавлял департамент цифрового развития Минтранса. Там Баканов, в частности, занимался вопросами инноваций и беспилотного транспорта, отметил ТАСС.

Песков добавил, что в графике Путина нет встречи с Бакановым и Борисовым, но президент регулярно получает доклады о работе «Роскосмоса».

Об увольнении Борисова, который возглавлял «Роскосмос» с июля 2022 года, в Кремле сообщили 6 февраля. Источник РБК, знакомый с ситуацией в госкорпорации, заявил, что большинство ее сотрудников не знали об увольнении до утра этого дня. По словам собеседника, «все случилось за один вечер».

Фото на обложке: Евгений Реутов / Росконгресс