Российские работодатели могут получить доступ к проверке сведений, указанных в резюме
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«Есть несколько кейсов [по взаимодействию бизнеса с данными из государственных информсистем], которые мы хотим реализовать в этом году. Один из них касается кадров. Мы считаем, что любой работодатель, естественно, с согласия кандидата-соискателя, должен иметь возможность проверить те данные, которые указаны в резюме. Подтвердить свой опыт, стаж, образование должно быть просто и удобно», — пояснил Шадаев.
Он добавил, что для получения работодателем доступа к сведениям, подтверждающим действительность указанных в резюме данных, он должен направить соответствующий запрос соискателю. «Мы рассчитываем на то, что уже в этом году будет запущен подобный кейс. Нам кажется, что это сильно упростит процесс найма, проверки сведений о кандидатах и сделает рынок более открытым и цивилизованным», — уточнил министр.
- Ранее «Известия» со ссылкой на сообщение пресс-службы «Авито работы» сообщили, что российские компании начали использовать искусственный интеллект для автоматизации процесса найма. По данным сервиса, 5% компаний уже системно применяют нейросети для подбора специалистов.
Фото на обложке: Amy Hirschi / Shutterstock / FOTODOM
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