Эксперты и производители рассказали, что ждет российский рынок косметики в условиях санкций

Разрушение логистических цепочек и проблемы с поставщиками вынудили магазины косметики поднять цены на товары примерно на 40%–70%. Кроме того, ряд импортной продукции может и вовсе исчезнуть с полок магазинов. По мнению участников рынка, нынешний кризис откроет новые перспективы для российских косметических брендов, независимых от импортного сырья, бизнес остальных пока под вопросом.

Поставщики и цены

Сеть косметических магазинов «Улыбка Радуги» была вынуждена поднять цены на многие категории от 25 до 40%, а местами и до 70%, сообщил RB.ru представитель компании. По его словам, это произошло по причине роста цен поставщиков. Кроме того, они сократили до нуля маркетинговые бюджеты, которые ранее позволяли торговой сети обеспечивать привлекательные цены.

«Дальнейшие изменения будут зависеть в основном от наличия запасов и сырья у поставщиков, прогнозировать их все еще сложно», — отметил представитель.

Основатель бренда Skadi Татьяна Жукова рассказала, что примерно 80% сырья компания импортирует из Европы, США и Японии. По ее словам, ситуация для бренда «близка к катастрофической».

«В России нет базы для высокотехнологичных активных компонентов. Крем уровня подсолнечное масло, минеральное масло, вода, простой эмульгатор и экстракты создать можно, но если мы говорим о серьезных эмульсиях (кремах) на современных эмульгаторах, с пептидами, клеточными экстрактами, церамидами и прочим — то вариантов нет», — утверждает Жукова.

По данным Жуковой, аналогов компонентов для серьезной антиэйдж-косметики также нет и в Китае, Она выразила уверенность, что рост цен производителей будет достигать 50%, а вероятно, даже больше. Skadi уже была вынуждена поднять цены на 10% с 3 марта.

Основатель российского косметического бренда Dibs Cosmetics Ирина Егоровская рассказала, что на фоне санкций компания пока не ощущает трудностей. Это возможно благодаря тому, что продукция бренда исключительно российского производства. «Главные компоненты нашей уходовой косметики для волос, кожи лица и тела – продукты, полученные из молочной сыворотки, есть у нас в наличии», — говорит Егоровская.

Повышать стоимость своих продуктов Dibs Cosmetics не планирует, поскольку необходимое сырье есть, а производство располагается в России. Повлиять на конечную цену для потребителя может только рост стоимости материалов для упаковки продукции, указала Егоровская. В таком случае цены придется пересмотреть.

Торговая сеть «Золотое Яблоко» отказалась от комментариев. «Л'Этуаль», «Рив Гош», «Подружка» и «Магнит Косметик» не ответили на запросы.

Какие товары потеряет рынок

В «Улыбке Радуги» подчеркнули, что из-за текущих обстоятельств некоторые привычные товары могут полностью исчезнуть из ассортимента. В этих условиях компания прорабатывает новые логистические маршруты и проводит переговоры с потенциальными новыми партнерами. Чтобы предоставить альтернативу подорожавшей продукции и продукции, которая может стать недоступна в России, торговая сеть усилила работу над расширением ассортимента товаров собственных торговых марок.

По словам представителя компании, «Улыбка Радуги» фиксирует значительный рост спроса, что заставляет также перестраивать внутреннюю логистику. При этом в компании подчеркнули, что покупателям не стоит беспокоится о возможном дефиците: «Товарных запасов в сети "Улыбка радуги" достаточно, чтобы в ближайшие месяцы обеспечить людей привычным ассортиментом».

У крупных брендов, где большие объемы производства, ситуация не столь плачевная, но многие маленькие бренды не смогут выстоять, парирует основатель Skadi Татьяна Жукова.

«Думаю, постепенно спрос на сегмент люкса резко и надолго упадет, я предсказываю рост спроса на средний ценовой сегмент, поскольку сюда придут все те, кто раньше покупал дорогую косметику, в поиске альтернатив не менее эффективных. Тем более, что спрос на рынок косметологических услуг упадет значительно, все вспомнят о домашнем уходе», — размышляет Жукова.

Рост спроса на средний ценовой сегмент будет реален только в отсутствие проблем с поставкой сырья и если наладится логистика, продолжает она. Сегодня крупные поставщики сырья вынуждены покинуть рынок из-за санкций. То есть проблема уже не в росте цен на сырье, проблема в том, что его может не быть вообще, подчеркнула Жукова.

Кризис — новые возможности

Эксперт косметического рынка РФ и СНГ Валерия Гангрская полагает, что в условиях кризиса, как и после санкций 2014 года, начнет набирать обороты импортозамещение. На косметическом рынке, по словам эксперта, это предполагает появление и успешное развитие локальных производителей косметического сырья и косметических брендов.

«Благо у РФ есть необходимые ресурсы для производства собственного качественного косметического сырья, в том числе и натуральных, органических компонентов. Если данная инициатива будет поддерживаться правительством и Минсельхозом, у фермеров появится новая отрасль для расширения своих услуг», — говорит эксперт.

Гангрская предполагает, что также возможен рост производства отечественной профессиональной косметики и космецевтики, то есть продукции, на которой работают косметологи и дерматологи. «Это актуально для большинства профессионалов в косметологической сфере, так как поможет им не повышать стоимость своих услуг, тем самым не снижать поток лояльных клиентов», — отметила она.

По мнению Гангрской, нынешний кризис также откроет новые перспективы для продавцов косметики. Небольшие локальные онлайн- и офлайн-магазины косметики получат новые возможности для развития, если сумеют быстро перестроиться под локальный рынок, предлагая продукцию из РФ и СНГ.

«Их популярность будет обусловлена тем, что с большой вероятностью с рынка уйдут привычные нам сети косметических магазинов, на полках появится фальсифицированная продукция, а цены взлетят вверх», — считает эксперт.

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