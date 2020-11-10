В России завершена разработка премиального электромобиля «Монарх»

Российский автоконцерн по производству электромобилей Monarch объявил о завершении разработки одноименного электрокара премиум-класса. Стоимость автомобиля будет начинаться с $58 тысяч (около 4,4 млн рублей). Об этом сообщает портал Autonews от РБК.

Сейчас компания готовится к производству нескольких экземпляров электромобиля для сертификации. Она будет проходить в два этапа — сначала выпустят ограниченную партию автомобилей, затем — «более масштабную».

Автомобиль будет доступен в двух версиях: S200 и S400, которые отличаются мощностью силовой установки в киловаттах. Показатель мощности двух версий электрокара в лошадиных силах составит 272 л.с. и 544 л.с. соответственно. Кроме того, «Монарх» будет предложен с комплектами батарей на 60 или 80 кВт/ч. Максимальный запас хода электромобиля составит 400 километров.

Отмечается, что по своим габаритам «Монарх» не уступает моделям Mercedes-Benz С-Класса.

Всего в рамках проекта запланировано собрать 30 машин, 10 из которых будут «именными». В конструкции и оформлении интерьера последних используют алюминий, карбон, ценные породы дерева, натуральную кожу и драгоценные металлы, говорится в сообщении.

На сайте проекта отмечается, что этап мелкосерийного производства электрокаров завершится к концу 2021 году. После этого компания начнет серийное производство автомобилей мощностью до 20 тысяч штук в год.

Прием заказов на российские электромобили «Монарх» откроется 10 ноября.

Запуск проекта Monarch состоялся в конце марта 2019 года. Основателем компании является Алексей Пономаренко.

Также производством электромобилей в России занимается компания Zetta. Разрабатываемый ею автомобиль был назван самым дешевым электрокаром в мире. Недавно стало известно, что серийное производство модели Zetta CM1 отложено минимум до 2021 года, так как экспертный совет Фонда развития промышленности (ФРП) отказался предоставить компании заем в размере 99,9 млн рублей.

Кроме того, в Адыгее ведутся разработка и испытания компактного электрокара «Ардерия ТС2», который создатели называют «первым в России микроэлектромобилем».

Фото на обложке: Monarch