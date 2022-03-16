Основатель RB.RU запустила сервис для инвесторов и русскоговорящих фаундеров за рубежом

Основатель и генеральный директор RB.RU Мария Подлеснова и директор по продукту Лондонской фондовой биржи Максим Григорьев запустили стартап для венчурного рынка. Платформа HungryTeams станет агрегатором новых (и не только) стартапов за границей, созданных русскоязычными командами.

Платформа HungryTeams соберет на своей площадке зарубежные стартапы с русскоязычной командой – как те, которые созданы недавно или только создаются, так и те, которые переехали из России за рубеж в свете текущей геополитической ситуации.

Мария Подлеснова рассказала, что HungryTeams – сервис в первую очередь для инвесторов, «которым все равно нужно инвестировать», но которые не хотят вкладываться в стартапы под российской юрисдикцией.

«Мой тезис таков, что сейчас в мире нет более мотивированных команд и фаундеров, чем русскоговорящие. У нас, в отличие от всех остальных, сейчас нет шанса to step back. Поэтому именно мы сейчас будем рвать и метать, но делать все, чтобы создавать бизнесы в других странах и экономиках с 200% отдачей. Это клад для любого инвестора», – отметила основатель и генеральный директор RB.RU Мария Подлеснова.

HungryTeams работает так: стартап и инвестор заполняют форму на сайте, в которой указывают параметры своей деятельности. Платформа анализирует анкеты, и, в случае совпадения интересов или потребностей инвестора и стартапа, отправляет инвестору краткое резюме стартапа. Если инвестор заинтересован в сотрудничестве, то он соглашается на «знакомство» и дальнейший контакт.

«Нет никаких "кладбищ" анкет проектов и инвесторов. Никаких открытых табличек с контактами. Автоматические интро в почте только при мэтче», – пояснила Мария Подлеснова.

HungryTeams на первом этапе будет бесплатным. После того, как платформе присоединятся 1 тыс. проектов, будет обсуждаться возможность монетизации.

Согласно исследованию аналитической компании ListAlpha, 7% ведущих стартапов Великобритании основаны выходцами из России. В выборку вошли 100 фаундеров британских компаний, которые за последние десять лет привлекли более 20 млн фунтов стерлингов от ведущих венчурных фондов.

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