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Российский кикшеринг-сервис создал импортозамещающий GPS-трекер

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Российский кикшеринг-сервис toGO Sharing создал импортозамещающий GPS-трекер. Он имеет полностью отечественный промышленный дизайн и поддерживает основные стандарты интерфейсов.

Российский кикшеринг-сервис создал импортозамещающий GPS-трекер

О разработке отечественного GPS-трекера для автомобилей, самокатов и других объектов RB рассказали в пресс-службе ToGo Sharing. 

«Большинство компаний в России используют китайские или российские аналоги GPS-трекеров марки STM, которые строятся на ARM-архитектуре и производятся в Тайване, а все лицензионные права находятся у Великобритании. Соответственно они попадают под санкции», – рассказали в компании. 

GPS-трекер имеет полностью отечественный промышленный дизайн и поддерживает основные стандарты интерфейсов UART и CAN. В toGO Sharing назвали размер своего устройства «уникально маленьким».

В компании выразили надежду, что российские компании будут заинтересованы в их продукции.

Фото на обложке: carballo / Shutterstock

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