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FT: в Турции выросло число киберпреступлений на фоне наплыва программистов из России

Новости
Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

Турецкая полиция отмечает рост количества киберпреступлений на фоне увеличения числа российских хакеров в стране. По данным ведомства, программисты-релоканты объединились с местными злоумышленниками.

FT: в Турции выросло число киберпреступлений на фоне наплыва программистов из России

Как рассказали Financial Times источники в турецкой полиции и специалисты по кибербезопасности, некоторые из прибывших после объявления мобилизации россиян стали заниматься онлайн-мошенничеством, объединяясь с местными киберпреступниками для легализации доходов и продажи полученных сведений.

Источники газеты рассказывают, что российские хакеры взламывают компьютеры и похищают реквизиты карт по всему миру, а затем продают украденные данные на европейском рынке. По данным турецкой полиции, злоумышленники используют сложные методы маскировки и стараются не атаковать турок, чтобы не привлекать внимание местных властей.

Тем не менее, полиция Турции начала расследование из-за значительного роста киберпреступности в последний год. Кроме того, по информации собеседников FT, российско-турецкие группировки, организованные за последний месяц, начали подрывать монополию хакерских групп из России и Беларуси.

Источник газеты из сферы кибербезопасности присоединился к одной из групп в Telegram, где российские и турецкие хакеры делятся опытом и торгуют украденной информацией. За время наблюдения он заметил, как россияне обучали турецких злоумышленников сбору крупных массивов данных.

Турецкие киберпреступники, в свою очередь, использовали контакты в Западной Европе и Германии в частности для сбыта полученных сведений по высокой цене.

Ранее в этом месяце стало известно, что на фоне увеличения числа кибератак на российские компании вырос спрос на услуги по расследованию подобных инцидентов. Продажи решений для мониторинга и анализа хакерских атак выросли на 20-40%, до 15 млрд рублей.

Фото: Unsplash

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