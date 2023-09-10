FT: в Турции выросло число киберпреступлений на фоне наплыва программистов из России

Турецкая полиция отмечает рост количества киберпреступлений на фоне увеличения числа российских хакеров в стране. По данным ведомства, программисты-релоканты объединились с местными злоумышленниками.

Как рассказали Financial Times источники в турецкой полиции и специалисты по кибербезопасности, некоторые из прибывших после объявления мобилизации россиян стали заниматься онлайн-мошенничеством, объединяясь с местными киберпреступниками для легализации доходов и продажи полученных сведений.

Источники газеты рассказывают, что российские хакеры взламывают компьютеры и похищают реквизиты карт по всему миру, а затем продают украденные данные на европейском рынке. По данным турецкой полиции, злоумышленники используют сложные методы маскировки и стараются не атаковать турок, чтобы не привлекать внимание местных властей.

Тем не менее, полиция Турции начала расследование из-за значительного роста киберпреступности в последний год. Кроме того, по информации собеседников FT, российско-турецкие группировки, организованные за последний месяц, начали подрывать монополию хакерских групп из России и Беларуси.

Источник газеты из сферы кибербезопасности присоединился к одной из групп в Telegram, где российские и турецкие хакеры делятся опытом и торгуют украденной информацией. За время наблюдения он заметил, как россияне обучали турецких злоумышленников сбору крупных массивов данных.

Турецкие киберпреступники, в свою очередь, использовали контакты в Западной Европе и Германии в частности для сбыта полученных сведений по высокой цене.

Ранее в этом месяце стало известно, что на фоне увеличения числа кибератак на российские компании вырос спрос на услуги по расследованию подобных инцидентов. Продажи решений для мониторинга и анализа хакерских атак выросли на 20-40%, до 15 млрд рублей.

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