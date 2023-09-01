У российских компаний вырос спрос на услуги по расследованию кибератак

На фоне увеличения числа кибератак на российские компании вырос спрос и на услуги по расследованию таких инцидентов. Продажи решений для мониторинга и анализа выросли на 20%-40%.

Сейчас их объем оценивается на уровне 15 млрд рублей — примерно 8% от всего рынка информбезопасности, пишет «Коммерсантъ».

Сегментом заинтересовался и госсектор: в конце июля 2023 года департамент информационных технологий (ДИТ) Москвы опубликовал тендер на 250 млн рублей на «оказание комплексной услуги по киберразведке и расследованию инцидентов информационной безопасности».

Исполнителю в течение года нужно будет анализировать открытые и «специализированные» ресурсы на предмет наличия сведений о готовящихся либо уже произошедших компьютерных атаках. Победила в тендере компания «Визум».

Киберразведка позволяет заранее понять, с какими угрозами может столкнуться организация в ближайшее время. А техническое расследование помогает понять, как действовал киберпреступник, чтобы усилить защиту от аналогичных атак в дальнейшем, отметили в ДИТ.

Ассоциация больших данных (АБД), куда входят «Яндекс», VK, «Ростелеком», «Мегафон» и другие компании, предложила внести оговорку в законопроект об оборотных штрафах за утечки: публикация баз с персональными данными, которые люди сами раскрыли публично, не должна приводить к преследованиям компаний.

Идея оборотных штрафов за утечку персональных данных в 2022 году поступила от главы Минцифры Максута Шадаева. В июне 2023 года проект поправок к КоАП направили премьер-министру Михаилу Мишустину. Документ предусматривает штрафы до 15 млн рублей за первую утечку и от 0,1% до 3% годовой выручки за следующую.

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