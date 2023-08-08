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Бизнес попросил не наказывать за утечки, если человек сам публично раскрыл персональные данные

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Ассоциация больших данных (АБД), куда входят «Яндекс», VK, «Ростелеком», «Мегафон» и другие компании, предложила внести оговорку в законопроект об оборотных штрафах за утечки: публикация баз с персональными данными, которые люди сами раскрыли публично, не должна приводить к преследованиям компаний.

Бизнес попросил не наказывать за утечки, если человек сам публично раскрыл персональные данные

Такое предложение содержится в отзыве АБД на законопроект об оборотных штрафах за утечку персональных данных, с ним ознакомился «Коммерсантъ». Бизнес также предложил наказывать за фейки об утечках.

Опрошенные газетой эксперты отметили, что специалисты без труда могут отличить компиляцию публичных сведений от утекших баз, а ограничения на распространение данных об инцидентах создаст риски давления на СМИ.

Контекст

  • После начала военных действий на Украине пользовательские данные крупных российских сервисов, таких как «Яндекс.Еда», СДЭК, Ozon, оказались в открытом доступе.
  • В некоторых случаеях компании и организации, о которых говорилось в сообщениях об утечках, утверждали, что базы собраны из старых, уже опубликованных данных. Об этом, в частности, заявляли в январе и феврале 2023 года «Почта России» и «СберЛогистика».
  • Создание компиляций публичных данных не является нарушением закона, и бизнес, пострадавший от «лжеутечек», лишен возможности компенсировать судебные расходы с создателей баз.

Идея оборотных штрафов за утечку персональных данных в 2022 году поступила от главы Минцифры Максута Шадаева. В июне 2023 года проект поправок к КоАП направили премьер-министру Михаилу Мишустину. Документ предусматривает штрафы до 15 млн рублей за первую утечку и от 0,1% до 3% годовой выручки за следующую.

Фото на обложке: Unsplash

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