Бизнес попросил не наказывать за утечки, если человек сам публично раскрыл персональные данные

Ассоциация больших данных (АБД), куда входят «Яндекс», VK, «Ростелеком», «Мегафон» и другие компании, предложила внести оговорку в законопроект об оборотных штрафах за утечки: публикация баз с персональными данными, которые люди сами раскрыли публично, не должна приводить к преследованиям компаний.

Такое предложение содержится в отзыве АБД на законопроект об оборотных штрафах за утечку персональных данных, с ним ознакомился «Коммерсантъ». Бизнес также предложил наказывать за фейки об утечках.

Опрошенные газетой эксперты отметили, что специалисты без труда могут отличить компиляцию публичных сведений от утекших баз, а ограничения на распространение данных об инцидентах создаст риски давления на СМИ.

Контекст

После начала военных действий на Украине пользовательские данные крупных российских сервисов, таких как «Яндекс.Еда», СДЭК, Ozon, оказались в открытом доступе.

В некоторых случаеях компании и организации, о которых говорилось в сообщениях об утечках, утверждали, что базы собраны из старых, уже опубликованных данных. Об этом, в частности, заявляли в январе и феврале 2023 года «Почта России» и «СберЛогистика».

Создание компиляций публичных данных не является нарушением закона, и бизнес, пострадавший от «лжеутечек», лишен возможности компенсировать судебные расходы с создателей баз.

Идея оборотных штрафов за утечку персональных данных в 2022 году поступила от главы Минцифры Максута Шадаева. В июне 2023 года проект поправок к КоАП направили премьер-министру Михаилу Мишустину. Документ предусматривает штрафы до 15 млн рублей за первую утечку и от 0,1% до 3% годовой выручки за следующую.

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