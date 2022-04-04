Baring Vostok зарегистрировал новое юрлицо в России без долевого участия Великобритании. Таким образом, российский филиал британского фонда продолжит работу, но формального участия иностранного государства в нем не будет.
На появление в ЕГРЮЛ нового ООО «БВСПГ» обратили внимание «Известия».
Согласно данным из реестра, единственным учредителем предприятия является глава инвестиционного фонда Baring Vostok Филипп Шведов.
По словам экспертов, опрошенных изданием, российское юрлицо было создано для обхода возможных санкций со стороны Великобритании и контрсанкций со стороны РФ. Фактически Baring Vostok продолжит работу в России, но иностранного участия в филиале формально не будет.
Baring Vostok является филиалом британской BPEP International. Фонд работает в России с 1994 года – за это время он инвестировал $2,8 млрд в 80 проектов, таких как «Яндекс», «ВкусВилл», Ozon, «Авито». Основателя Baring Vostok Майкла Калви в августе 2021 года приговорили к 5,5 годам условно за растрату 2,5 млрд рублей.
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