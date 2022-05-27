Покупатели российской стали требуют огромных скидок от производителей — Bloomberg

Зарубежные импортеры российской стали, в частности Китай и Турция, потребовали от производителей огромных скидок – вплоть до 40% к рыночной цене. Источники Bloomberg утверждают, что покупатели пользуются ситуацией, ведь основной рынок – европейский – для производителей из России закрыт из-за санкций.

Информированные собеседники агентства Bloomberg отметили, что крупнейший российский экспортер сталелитейной продукции – «Северсталь» – получила от азиатских покупателей требование продавать стальные слябы (плиты) со скидкой 40% к цене на рынке. С таким же требованием выступили клиенты из Турции.

С текущими ценами на сталь и курсом валют металлурги начали нести убытки, о чем пожаловались властям. Экспортерам невыгоден слишком «сильный» рубль, отметили в ассоциации «Русская сталь».

Момент является переломным, отметило агентство, потому что до начала военной операции на Украине российский металлургический экспортный бизнес по мировым меркам был одним из самых прибыльных – маржа достигала 40%.

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