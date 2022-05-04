В России безработными остаются более 3 млн человек — Минтруда

На данный момент безработными остаются свыше 3 млн россиян, привели статистику в министерстве труда. Эта цифра означает безработицу на уровне 4%. В ведомстве уточнили, что число незанятых людей пока не растет. Однако, по прогнозам аналитиков, к концу года оно может вырасти вдвое.

Количество безработных россиян оценил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков. Его слова приводит ТАСС.

По данным министра, в России на текущий момент без работы сидят 3,1 млн человек. Еще около 98 тысяч россиян находятся в так называемом «простое» (не уволены, но не работают и получают зарплату), примерно 110 тысяч человек трудятся в формате неполной занятости.

Ситуацию на рынке труда Котяков назвал стабильной. Безработица в стране не растет, сказал министр.

Цифра в 3,1 млн незанятых граждан означает безработицу на уровне 4,1%. Глава HeadHunter Михаил Жуков ранее давал прогноз, что по итогам 2022 года безработица в России может вырасти до уровня 2009 года и составить 7,5%. Аналитики, опрошенные Bloomberg, давали оценку безработицы в России свыше 9%, что означает как минимум двукратный рост за год.

Число сотрудников в «простое» в «Единой России» оценили в 600 тысяч человек. По словам секретаря генсовета партии Андрея Турчака, эти люди оказались под риском увольнения и вскоре могут остаться без работы.

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