Минфин РФ ожидает рост экономики на 2,5% по итогам 2023 года

Министр финансов России Антон Силуанов дал свой прогноз на ВВП страны по итогам 2023 года. По словам главы Минфина, рост экономики России может составить более 2,5%.
«Если в прошлом году экономика сократилась на 2,1%, то в этом году мы ожидаем восстановление экономики <…> на 2,5%, может быть даже и выше», — сказал Силуанов в интервью телеканалу CGTN.
Мнение министра совпадает с ожиданиями Банка России, который в июле спрогнозировал рост ВВП страны на 1,5 – 2,5% по итогам 2023 года. Как отметил глава Минфина, российской экономике удастся отыграть падение, которое произошло в прошлом году.
При этом инфляция в Минфине прогнозируется в районе 6%, а в 2024 году она вернется к таргету Центробанка в 4%.
«Мы с Центральным банком будет принимать все необходимые меры для того, чтобы инфляция снизилась до уровня наших плановых значений», — заявил министр финансов.
В середине августа Банк России на внеочередном заседании повысил ключевую ставку на 350 б.п. до 12% годовых. Ведомство объяснило решение необходимостью «ограничения рисков для ценовой стабильности» — после сообщения регулятора курс доллара упал ниже 99 рублей.
Фото: ID1974 / Shutterstock
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