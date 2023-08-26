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Минфин РФ ожидает рост экономики на 2,5% по итогам 2023 года

Новости
Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

Министр финансов России Антон Силуанов дал свой прогноз на ВВП страны по итогам 2023 года. По словам главы Минфина, рост экономики России может составить более 2,5%.

Минфин РФ ожидает рост экономики на 2,5% по итогам 2023 года

«Если в прошлом году экономика сократилась на 2,1%, то в этом году мы ожидаем восстановление экономики <…> на 2,5%, может быть даже и выше», — сказал Силуанов в интервью телеканалу CGTN.

Мнение министра совпадает с ожиданиями Банка России, который в июле спрогнозировал рост ВВП страны на 1,5 – 2,5% по итогам 2023 года. Как отметил глава Минфина, российской экономике удастся отыграть падение, которое произошло в прошлом году.

При этом инфляция в Минфине прогнозируется в районе 6%, а в 2024 году она вернется к таргету Центробанка в 4%.

«Мы с Центральным банком будет принимать все необходимые меры для того, чтобы инфляция снизилась до уровня наших плановых значений», — заявил министр финансов.

В середине августа Банк России на внеочередном заседании повысил ключевую ставку на 350 б.п. до 12% годовых. Ведомство объяснило решение необходимостью «ограничения рисков для ценовой стабильности» — после сообщения регулятора курс доллара упал ниже 99 рублей.

Фото: ID1974 / Shutterstock

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