В России составили портрет женщины-фаундера. Для этого провели масштабное исследование, проанализировав почти 5,5 тысяч отечественных стартапов и опросив CEO и основателей компаний. Из примечательного – 97% женщин-фаундеров имеют не менее одного высшего образования.

Отчет, целью которого было понять роль женщины в российском венчурном бизнесе в сравнении с мужчиной, подготовила платформа Dsight для фонда Zerno Ventures.

Исследование показало, что средний возраст женщины-основателя стартапа 36 лет – такой же как у мужчины. Примерно половина находится в браке, также около половины имеет детей.

Примечательно то, что 97% женщин имеют не менее одного высшего образования, в том время как средний показатель по венчурному рынку держится на уровне 87%. Больше половины женщин получили или получают образование по специальности «Экономика и менеджмент».

Большинство женщин в российском венчуре одиночки: 60% реализуют проекты единолично. По рынку эта цифра равняется 38%. Только 36% женщин-фаундеров являются сооснователями.

«Большинство (63 %) женских проектов представляют собой небольшие команды: фултайм в них работают не более 10 человек. Чуть более 10 % женщин-основателей работают фултайм в одиночку», – отмечается в отчете Dsight.

Что касается периода до прихода в венчурный бизнес, то 44% женщин-фаундеров были работниками по найму в крупной компании, 25% работали в компании поменьше, каждая третья вела свой бизнес.

Доля российских стартапов, в которых по крайней мере один из основателей является женщиной, составляет 17 %, отметили в отчете Dsight.

RB.ru рассказывали, что инвестиций в женские стартапы в 23 раза меньше, чем в мужские.

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