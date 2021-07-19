Инвестиций в женские стартапы в 23 раза меньше, чем в мужские – исследование

Инвестиций в женские стартапы в 23 раза меньше, чем в мужские, показали результаты исследования Dsight. И этот разрыв непреклонно растет с 2017 года. Что касается объемов привлеченных средств, то мужские стартапы привлекают втрое больше, чем женские.
Из результатов исследования платформы Disght, подготовленного для фонда Zerno Ventures, следует, что стартапы с женщинами-фаундерами на протяжении 2016-2020 годов ежегодно привлекали всего $30 млн инвестиций, что составляет всего 4% венчурного рынка России.
«Другими словами, за прошедшие 5 лет в российские женские стартапы суммарно проинвестировали в 23 раза меньше средств, чем в мужские», – отмечается в отчете Dsight. Доля российских стартапов, в которых по крайней мере один из основателей является женщиной, составляет 17 %, добавили авторы исследования.
Средний объем инвестиций в женские стартапы в анализе периода 2016-2020 год оказался в 3 раза меньше, чем в мужские – $0,9 млн против $2,6 млн. При этом компании женщин-фаундеров каждый год привлекали примерно $0,9-1 млн, а инвестиции в предприятия мужчин с 2016 по 2019 год выросли в 4,5 раза: $0,9 млн в 2016-ом, $4,3 млн в 2020-ом.
В топе сделок с компаниями женщин-фаундеров в анализируемом периоде присутствуют: сервис доставки товаров из-за границы руками путешественников Grabr с инвестициями $8 млн, сервис доставки продуктов с рецептами Elementaree с инвестициями $5 млн, онлайн-сервис продажи авиабилетов и отелей в одном пакете Bookinna с инвестициями $7,1 млн.
Исследование провела платформа Disght для фонда Zerno Ventures, эдвайзором которого, согласно информации на сайте фонда, является венчурный инвестор с фокусом на социальные проекты Ксения Франк – дочь миллиардера Геннадия Тимченко. Она же выступает председателем наблюдательного совета благотворительного фонда Геннадия и Елены Тимченко.
RB.ru рассказывали, что из себя представляет портрет женщины-фаундера в России.
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