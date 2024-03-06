В 2023 году на долю женских стартапов пришлось 17% сделок на венчурном рынке России — исследование

За последние три года доля основателей-женщин в сегменте малого и среднего бизнеса России увеличилась с 39% до 45%, показало исследование Zerno Ventures. Несмотря на сокращение гендерного разрыва, на долю женских стартапов пришлось всего 17% сделок, заключенных на российском венчурном рынке в 2023 году.
На долю женских стартапов в 2023 году пришлось около 17% сделок и 8% венчурных инвестиций. На российском венчурном рынке состоялась 31 сделка с женскими венчурными проектами – среднее значение за последние 8 лет. Об этом говорится в результатах исследования фонда Zerno Ventures, с которыми ознакомился RB.RU.
В 2022-2023 годах средний размер инвестиций в проекты с женщинами-основателями упал в шесть раз по сравнению с 2021 годом (до $0,5 млн), при этом чек мужских проектов снизился почти в десять раз (до $1 млн). Среди проектов, в которых основателями являются только женщины, самые крупные инвестиции ($0,5 млн от Zerno Ventures) привлекла ресейл-платформа The Cultt.
FashionTech стал лидером по инвестициям для российских проектов с женщинами-основателями. Мужские стартапы не привлекали инвестиции в данном сегменте в 2023 году, говорится в исследовании.
Исследование основано на анализе 1846 сделок с российскими фаундерами компаний, которые присутствовали на российском рынке за период 2016 по 2023 годы.
Фото на обложке: Dragana Gordic /
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