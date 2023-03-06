Россияне стали оформлять меньше кредитных карт

В январе текущего года в РФ почти на 24% по сравнению с декабрем сократилась выдача кредитных карт, свидетельствуют данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ), которые приводит ТАСС.
Если за последний месяц 2022 года было выдано 1,12 млн кредитных карт, то в январе 2023 года их число снизилось до 850 тыс. штук.
При этом если сравнивать с показателями начала прошлого года, снижение составило около 16%. В январе 2022 года россияне получили 1,01 млн таких карт.
Регионы – лидеры по числу выданных кредитных карт в январе 2023:
- Москва — 63,5 тыс.
- Московская область — 47 тыс.
- Краснодарский край — 33,5 тыс.
- Санкт-Петербург — 31,3 тыс.
- Республика Башкортостан — 30,1 тыс.
Наиболее существенно оформление кредитных карт сократилось в Омской (-27,9%), Кемеровской (-26,2%), Новосибирской и Нижегородской (-25,6%) областях.
Также граждане стали меньше получать такие карты в Республике Башкортостан (-25,5%). Лидеры по числу выданных карт также столкнулись с отрицательной динамикой. В Москве и Петербурге объем число новых кредитных карт сократилось на 22,8% и 25,3%.
По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, снижение спроса на данную финансовую услугу наблюдается с августа прошлого года. Это связано, по его мнению, с общей неопределенностью заемщиков. Еще одной причиной является консервативная политика банков, которые не готовы работать с клиентами с недостаточным значением персонального кредитного рейтинга.
Осенью прошлого года НБКИ приводило данные о потребительских кредитах в стране. С января по сентябрь 2022 года их число снизилось до уровня пандемийного 2020 года — до 1,95 трлн рублей. Это на 41,3% меньше, чем за аналогичный период 2021 года.
Фото на обложке: Geobor /
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