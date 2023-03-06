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Россияне стали оформлять меньше кредитных карт

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

В январе текущего года в РФ почти на 24% по сравнению с декабрем сократилась выдача кредитных карт, свидетельствуют данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ), которые приводит ТАСС.

Россияне стали оформлять меньше кредитных карт

Если за последний месяц 2022 года было выдано 1,12 млн кредитных карт, то в январе 2023 года их число снизилось до 850 тыс. штук.

При этом если сравнивать с показателями начала прошлого года, снижение составило около 16%. В январе 2022 года россияне получили 1,01 млн таких карт.

Регионы – лидеры по числу выданных кредитных карт в январе 2023:

  • Москва — 63,5 тыс.
  • Московская область — 47 тыс.
  • Краснодарский край — 33,5 тыс.
  • Санкт-Петербург — 31,3 тыс.
  • Республика Башкортостан — 30,1 тыс.

Наиболее существенно оформление кредитных карт сократилось в Омской (-27,9%), Кемеровской (-26,2%), Новосибирской и Нижегородской (-25,6%) областях.

Также граждане стали меньше получать такие карты в Республике Башкортостан (-25,5%). Лидеры по числу выданных карт также столкнулись с отрицательной динамикой. В Москве и Петербурге объем число новых кредитных карт сократилось на 22,8% и 25,3%.

По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, снижение спроса на данную финансовую услугу наблюдается с августа прошлого года. Это связано, по его мнению, с общей неопределенностью заемщиков. Еще одной причиной является консервативная политика банков, которые не готовы работать с клиентами с недостаточным значением персонального кредитного рейтинга.

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Осенью прошлого года НБКИ приводило данные о потребительских кредитах в стране. С января по сентябрь 2022 года их число снизилось до уровня пандемийного 2020 года — до 1,95 трлн рублей. Это на 41,3% меньше, чем за аналогичный период 2021 года.

Фото на обложке: Geobor / Shutterstock

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