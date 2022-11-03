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Объем выданных потребкредитов в России упал до уровня пандемийного 2020 года

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

В период с января по сентябрь 2022 года общая сумма выданных в России потребительских кредитов снизилась на 41,3%, следует из анализа Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Объем выданных потребкредитов в России упал до уровня пандемийного 2020 года

Данные четырех тысяч кредиторов свидетельствуют, что в указанный период было выдано 1,95 трлн рублей, что на 1,37 трлн рублей меньше, чем за аналогичный период 2021 года. В НБКИ текущую статистику сравнивают с показателями 2020 года.

«Выдача потребкредитов в текущем году схожа с ситуацией 2020 года с его "карантинной" весной. Так, в обоих случаях вслед за "весенним" падением наблюдается тенденция к некоторому восстановлению сегмента потребительских кредитов. Объемы кредитования в текущем году также не так сильно уступают "пандемийному" 2020 году», — поясняется на сайте бюро.

Также утверждается, что банки сохраняют консервативный подход и выдают кредиты в основном только тем гражданам, чей Персональный кредитный рейтинг находится на высоком уровне. В 2022 году его среднее значение составляет 352 балла, что позволяет потребителю рассчитывать на ссуду от 100 до 300 тыс. рублей.

статистика 2020-2022 гг.

Первое место по объему потребкредитов занимает Москва, за девять месяцев было выдано 235,4 млрд рублей. Наиболее существенное снижение объемов зафиксировано в Ставропольском крае, Иркутской и Тульской областях, а также в Краснодарском и Пермском краях. В этих регионах сумма выданных потребкредитов снизилась более чем на 40%.

В конце сентября средняя ставка по потребительским кредитам в России выросла на 1,3 процентных пункта и достигла 19,3% годовых. Это стало самым резким скачком с мая 2022 года. 

Фото на обложке: Unsplash

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