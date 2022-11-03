Объем выданных потребкредитов в России упал до уровня пандемийного 2020 года

В период с января по сентябрь 2022 года общая сумма выданных в России потребительских кредитов снизилась на 41,3%, следует из анализа Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Данные четырех тысяч кредиторов свидетельствуют, что в указанный период было выдано 1,95 трлн рублей, что на 1,37 трлн рублей меньше, чем за аналогичный период 2021 года. В НБКИ текущую статистику сравнивают с показателями 2020 года.

«Выдача потребкредитов в текущем году схожа с ситуацией 2020 года с его "карантинной" весной. Так, в обоих случаях вслед за "весенним" падением наблюдается тенденция к некоторому восстановлению сегмента потребительских кредитов. Объемы кредитования в текущем году также не так сильно уступают "пандемийному" 2020 году», — поясняется на сайте бюро.

Также утверждается, что банки сохраняют консервативный подход и выдают кредиты в основном только тем гражданам, чей Персональный кредитный рейтинг находится на высоком уровне. В 2022 году его среднее значение составляет 352 балла, что позволяет потребителю рассчитывать на ссуду от 100 до 300 тыс. рублей.

Первое место по объему потребкредитов занимает Москва, за девять месяцев было выдано 235,4 млрд рублей. Наиболее существенное снижение объемов зафиксировано в Ставропольском крае, Иркутской и Тульской областях, а также в Краснодарском и Пермском краях. В этих регионах сумма выданных потребкредитов снизилась более чем на 40%.

В конце сентября средняя ставка по потребительским кредитам в России выросла на 1,3 процентных пункта и достигла 19,3% годовых. Это стало самым резким скачком с мая 2022 года.

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