В России выросла средняя ставка по потребительским кредитам

Средняя ставка по потребительским кредитам с 29 сентября по 6 октября подскочила на 1,3 процентных пункта, сообщает РБК со ссылкой на данные финансовой платформы «Финуслуги» Мосбиржи.
В указанный период ставка по потребительским ссудам возросла до 19,3% годовых. Средняя стоимость необеспеченных кредитов на любые цели выросла на 1,7 процентных пункта, достигнув почти 20,5% годовых. При этом в сегменте залоговых кредитов ставка поднялась на 0,5 процентных пункта, до 16,72% годовых.
С начала сентября средняя ставка по потребительским кредитам в топ-20 крупных российских банков оставалась на уровне примерно 18%. С 29 сентября «Альфа-банк», «Газпромбанк», «Московский кредитный банк» (МКБ), «Росбанк», «Совкомбанк», «Почта Банк», «Хоум Кредит», «Уралсиб» и «Ак Барс» перешли к увеличению таких ставок. Отмечается, что причиной стало повышение верхней границы полной стоимости (ПСК) кредита.
На прошлой неделе верхняя граница ПСК в «Альфа-банке» выросла до 37,375% (была 27,861%), в «Совкомбанке» — до 34,9% (была 31,5%), в «Газпромбанке» — до 18,293% (была 17,099%).
По словам управляющего директора «Финуслуг» Игоря Алутина, такой резкий скачок стоимости потребительских ссуд отмечается впервые с конца мая.
В сентябре Банк России понизил ключевую ставку на 50 базисных пункта, до 7,5% годовых. Регулятор отметил, что динамика деловой активности складывается лучше, чем ЦБ прогнозировал в июле.
Фото на обложке: ESB Professional /
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