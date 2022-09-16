Банк России снизил ключевую ставку с 8% до 7,5%

Совет директоров Банка России решил снизить ключевую ставку на 50 базисных пункта (б.п.), до 7,5% годовых, говорится в сообщении ЦБ. Это шестое подряд снижение ключевой ставки в 2022 году.
ЦБ отмечает, что нынешние темпы прироста потребительских цен остаются низкими, что способствует дальнейшему замедлению годовой инфляции. Динамика деловой активности складывается лучше, чем Банк России предполагал в июле. Однако внешние условия для российской экономики до сих пор остаются сложными и по-прежнему «значительно ограничивают экономическую деятельность».
- По прогнозу регулятора, годовая инфляция составит
11–13%в 2022 году, а с учетом текущей денежно-кредитной политики снизится до 5–7%в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году.
- ЦБ также предполагает, что с учетом складывающейся ситуации в российской и мировой экономике снижение ВВП по итогам 2022 года сложится ближе к верхней границе июльского прогнозного диапазона: минус 6 — минус 4%.
На заседании 22 июля Банк России снизил ключевую ставку сразу на 150 базисных пункта — до 8% годовых. Это стало пятым подряд снижением ключевой ставки в 2022 году.
Аналитики «Финам» ранее предположили, что ЦБ после двукратного снижения ключевой ставки на 150 б.п. будет рассматривать два основных варианта — снижение ставки на 50 б.п. или на 100 б.п. Сохранение ставки без изменения на текущем уровне или снижение на 25 б.п. представлялось экспертам менее вероятными сценариями.
В Freedom Finance Global также предположили, что ключевая ставка снизится до 7,5% годовых.
Следующее заседание ЦБ по ключевой ставке запланировано на 28 октября.
Фото на обложке: fizkes /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Новое ограничение эквайринговых комиссий: как это повлияет на бизнес?
- 2 Чем грозит заморозка зарубежных активов Центробанка для бизнеса
- 3 Олег в Clubhouse и биометрия в «Перекрестке»: финтех-дайджест
- 4 США снизили цену на товары роскоши, H&M начала ввозить новую коллекцию: главные новости 16 сентября
- 5 Бизнес нашел способ стабилизировать цены на продукты
ВОЗМОЖНОСТИ
16 сентября 2022
17 сентября 2022
18 сентября 2022