Банк России снизил ключевую ставку с 8% до 7,5%

Совет директоров Банка России решил снизить ключевую ставку на 50 базисных пункта (б.п.), до 7,5% годовых, говорится в сообщении ЦБ. Это шестое подряд снижение ключевой ставки в 2022 году.

ЦБ отмечает, что нынешние темпы прироста потребительских цен остаются низкими, что способствует дальнейшему замедлению годовой инфляции. Динамика деловой активности складывается лучше, чем Банк России предполагал в июле. Однако внешние условия для российской экономики до сих пор остаются сложными и по-прежнему «значительно ограничивают экономическую деятельность».

По прогнозу регулятора, годовая инфляция составит 11–13% в 2022 году, а с учетом текущей денежно-кредитной политики снизится до 5–7% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году.

в 2022 году, а с учетом текущей денежно-кредитной политики снизится до в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году. ЦБ также предполагает, что с учетом складывающейся ситуации в российской и мировой экономике снижение ВВП по итогам 2022 года сложится ближе к верхней границе июльского прогнозного диапазона: минус 6 — минус 4%.

На заседании 22 июля Банк России снизил ключевую ставку сразу на 150 базисных пункта — до 8% годовых. Это стало пятым подряд снижением ключевой ставки в 2022 году.

Аналитики «Финам» ранее предположили, что ЦБ после двукратного снижения ключевой ставки на 150 б.п. будет рассматривать два основных варианта — снижение ставки на 50 б.п. или на 100 б.п. Сохранение ставки без изменения на текущем уровне или снижение на 25 б.п. представлялось экспертам менее вероятными сценариями.

В Freedom Finance Global также предположили, что ключевая ставка снизится до 7,5% годовых.

Следующее заседание ЦБ по ключевой ставке запланировано на 28 октября.

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