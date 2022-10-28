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Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Совет директоров Банка России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,5% годовых, следует из данных на сайте Центробанка. Аналитики прогнозировали такое решение, ранее ставка понижалась шесть раз подряд.

Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%

В ЦБ указали, что текущие темпы прироста потребительских цен остаются низкими. При этом инфляционные ожидания населения и бизнеса несколько выросли по сравнению с летними месяцами.

  • Регулятор прогнозирует снижение годовой инфляции до 5,0–7,0% в 2023 году и возвращение к 4% в 2024 году.
  • ЦБ также ожидает сокращения ВВП в 2022 году на 3,0–3,5%. К росту российская экономика перейдет во второй половине 2023 года.

Ранее, 16 сентября, Банк России понизил ставку на 50 базисных пункта (б.п.), с 8% до 7,5%.

Эксперты «Ренессанс Капитал» ожидают продолжительной паузы в динамике изменения ключевой ставки. Инвесткомпания прогнозирует возобновление ее снижения после возвращения годовой инфляции на более низкий уровень. Эксперты также напомнили, что в декабре вступит в силу эмбарго на поставки российской нефти в ЕС, что серьезно повышает неопределенность прогнозов экономической активности в стране на 2023 год.

Фото на обложке: lovelyday12 / Shutterstock

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