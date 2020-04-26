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Россияне рассказали о любимых занятиях на самоизоляции

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Сервис путешествий «Туту.ру» выяснил, что не все россияне любят проводить время на самоизоляции с пользой и тратить его на видеоуроки, занятия спортом и онлайн-курсы. Компания провела опрос среди своих пользователей в середине апреля и рассказала, чем они развлекают себя каждый день.

Россияне рассказали о любимых занятиях на самоизоляции

Больше трети опрошенных (38%) ответили, что у них нет режима самоизоляции, то есть они ездят на работу (их мнение не учитывалось в итогах опроса). Дистанционно работает из дома 62%.

Выяснилось, что любимое занятие на самоизоляции — просмотр фильмов или сериалов. Почти четверть опрошенных просто бездельничает, если нет работы. Только 11% начали в этот период заниматься спортом. Их чуть больше, чем тех, кто ищет вдохновение в кулинарии.

Чем россияне развлекают себя в период самоизоляции:

  • смотрят фильмы, сериалы — 29%;
  • бездельничают, если нет работы — 23%;
  • начали регулярно заниматься спортом — 11%;
  • готовят чаще и больше — 10%;
  • подключились к образовательным онлайн-курсам — 9%;
  • занимаются рукоделием — 9%;
  • танцуют — 6%;
  • придумывают занятия детям — 3%.
Фото: Unsplash

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