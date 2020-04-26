Россияне рассказали о любимых занятиях на самоизоляции

Сервис путешествий «Туту.ру» выяснил, что не все россияне любят проводить время на самоизоляции с пользой и тратить его на видеоуроки, занятия спортом и онлайн-курсы. Компания провела опрос среди своих пользователей в середине апреля и рассказала, чем они развлекают себя каждый день.

Больше трети опрошенных (38%) ответили, что у них нет режима самоизоляции, то есть они ездят на работу (их мнение не учитывалось в итогах опроса). Дистанционно работает из дома 62%.

Выяснилось, что любимое занятие на самоизоляции — просмотр фильмов или сериалов. Почти четверть опрошенных просто бездельничает, если нет работы. Только 11% начали в этот период заниматься спортом. Их чуть больше, чем тех, кто ищет вдохновение в кулинарии.

Чем россияне развлекают себя в период самоизоляции:

смотрят фильмы, сериалы — 29%;

бездельничают, если нет работы — 23%;

начали регулярно заниматься спортом — 11%;

готовят чаще и больше — 10%;

подключились к образовательным онлайн-курсам — 9%;

занимаются рукоделием — 9%;

танцуют — 6%;

придумывают занятия детям — 3%.

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