Россияне назвали сумму, которая им необходима для комфортной самоизоляции

Для комфортного пребывания на самоизоляции россиянам нужно 80 тысяч рублей в месяц, выяснил сервис по поиску работы Superjob.

Эта сумма почти в два раза меньше той, которую называли россияне до пандемии (тогда опрос показал, что среднестатистическому россиянину нужно 155 тысяч рублей в месяц).

При этом женщины называли сумму в 140 тысяч рублей, а на месяц карантина — 70 тысяч рублей. Мужчинам необходимо 170 тысяч и 90 тысяч рублей соответственно.

Чем старше респонденты, тем больше денег им необходимо: для молодежи до 24 лет в среднем достаточно 120 тысяч рублей, на месяц самоизоляции — ровно в 2 раза меньше; россиянам старше 45 лет на 30 дней необходимо 176 тысяч рублей, а в период карантина — 92 тысячи рублей.

Самые высокие денежные запросы у москвичей: 214 тысяч рублей в обычный месяц и 100 тысяч рублей на четыре недели самоизоляции. Петербуржцам нужно 167 тысяч и 85 тысяч рублей соответственно, а жителям регионов России — 146 тысяч и 80 тысяч рублей.

По данным Superjob, больше всего денег, чтобы чувствовать себя счастливыми, россиянам нужно было в 2017 году — в среднем 184 тысячи рублей. Нынешняя сумма (155 тысяч рублей) — самая низкая за 5 лет.

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