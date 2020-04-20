Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

Россияне назвали сумму, которая им необходима для комфортной самоизоляции

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Для комфортного пребывания на самоизоляции россиянам нужно 80 тысяч рублей в месяц, выяснил сервис по поиску работы Superjob.

Россияне назвали сумму, которая им необходима для комфортной самоизоляции

Эта сумма почти в два раза меньше той, которую называли россияне до пандемии (тогда опрос показал, что среднестатистическому россиянину нужно 155 тысяч рублей в месяц).

При этом женщины называли сумму в 140 тысяч рублей, а на месяц карантина — 70 тысяч рублей. Мужчинам необходимо 170 тысяч и 90 тысяч рублей соответственно.

Чем старше респонденты, тем больше денег им необходимо: для молодежи до 24 лет в среднем достаточно 120 тысяч рублей, на месяц самоизоляции — ровно в 2 раза меньше; россиянам старше 45 лет на 30 дней необходимо 176 тысяч рублей, а в период карантина — 92 тысячи рублей.

Самые высокие денежные запросы у москвичей: 214 тысяч рублей в обычный месяц и 100 тысяч рублей на четыре недели самоизоляции. Петербуржцам нужно 167 тысяч и 85 тысяч рублей соответственно, а жителям регионов России — 146 тысяч и 80 тысяч рублей.

По данным Superjob, больше всего денег, чтобы чувствовать себя счастливыми, россиянам нужно было в 2017 году — в среднем 184 тысячи рублей. Нынешняя сумма (155 тысяч рублей) — самая низкая за 5 лет.

Фото: Unsplash

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

20 апреля 2020

Акселератор УБРиР для технологических стартапов

26 апреля 2020

Cartier Women’s Initiative

26 апреля 2020

Мосфильм

26 апреля 2020

SMZ Hack

28 апреля 2020

Fighting Covid-19 Challenge

Все ВОЗМОЖНОСТИ

СОБЫТИЯ

22 сентября 2020

Money20/20 Europe

Все СОБЫТИЯ

ВОЗМОЖНОСТИ

20 апреля 2020

Акселератор УБРиР для технологических стартапов

26 апреля 2020

Cartier Women’s Initiative

26 апреля 2020

Мосфильм

26 апреля 2020

SMZ Hack

28 апреля 2020

Fighting Covid-19 Challenge

Все ВОЗМОЖНОСТИ

События

22.09.2020

Money20/20 Europe

Все СОБЫТИЯ

ПРОГРАММЫ И КУРСЫ

24 апреля — 1 июня 2020

BIG DATA

25 — 26 апреля 2020

Product Manager

14 — 16 мая 2020

ARMG

Все ПРОГРАММЫ И КУРСЫ