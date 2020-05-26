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Россияне назвали сумму, которая нужна им для преодоления финансовых трудностей

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Россияне оценили размер необходимых им сбережений на случай финансовых трудностей. Средняя оценка по России составила около 350 тысяч рублей, говорится в исследовании компании «Сбербанк управление активами».

Россияне назвали сумму, которая нужна им для преодоления финансовых трудностей

При этом минимальная сумма, которую назвали россияне, составила 240 тысяч рублей, максимальная — 580 тысяч рублей. Столько денег потребуется жителям российских городов в случае потери работы или непредвиденных экстренных расходов.

Необходимый размер финансового резерва смогли назвать 87% респондентов. При этом 41% опрошенных заявили, что нормальная, достойная жизнь невозможна без наличия в семье подушки финансовой безопасности. 

Больше всего денег для «финансовой подушки безопасности» требуется жителям Санкт-Петербурга (582 тысячи рублей), москвичи на втором месте — 521,5 тысячи рублей.

Также в пятерку городов по размеру желаемого финансового резерва вошли Пермь, Тюмень и Екатеринбург. Меньше всего средств, чтобы справиться с финансовыми трудностями, требуется жителям Пензы, Саратова, Барнаула, Астрахани и Махачкалы.

Исследование проводилось в мае 2020 года в 37 российских городах с населением более 500 тысяч человек.

Фото: Unsplash

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