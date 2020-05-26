Россияне назвали сумму, которая нужна им для преодоления финансовых трудностей

Россияне оценили размер необходимых им сбережений на случай финансовых трудностей. Средняя оценка по России составила около 350 тысяч рублей, говорится в исследовании компании «Сбербанк управление активами».

При этом минимальная сумма, которую назвали россияне, составила 240 тысяч рублей, максимальная — 580 тысяч рублей. Столько денег потребуется жителям российских городов в случае потери работы или непредвиденных экстренных расходов.

Необходимый размер финансового резерва смогли назвать 87% респондентов. При этом 41% опрошенных заявили, что нормальная, достойная жизнь невозможна без наличия в семье подушки финансовой безопасности.

Больше всего денег для «финансовой подушки безопасности» требуется жителям Санкт-Петербурга (582 тысячи рублей), москвичи на втором месте — 521,5 тысячи рублей.

Также в пятерку городов по размеру желаемого финансового резерва вошли Пермь, Тюмень и Екатеринбург. Меньше всего средств, чтобы справиться с финансовыми трудностями, требуется жителям Пензы, Саратова, Барнаула, Астрахани и Махачкалы.

Исследование проводилось в мае 2020 года в 37 российских городах с населением более 500 тысяч человек.

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