Треть россиян поддержали блокировку YouTube — опрос

Каждый третий участник опроса Регионального общественного центра интернет технологий поддержал блокировку YouTube в России. При этом подавляющее большинство респондентов назвали цензурой блокировку видеохостингом каналов российских государственных СМИ.
Результаты опроса Регионального общественного центра интернет технологий (РОЦИТ) опубликованы на его сайте.
70% респондентов выступают за принятие ограничительных мер в отношении YouTube. Более трети участников опроса считают, что это должны быть замедление или полная блокировка сервиса.
Две трети опрошенных согласились, что действия YouTube в отношении каналов российских государственных СМИ и пророссийских журналистов являются цензурой. Блокировку этих каналов на YouTube 62% респондентов оценили отрицательно, только 16,7% – положительно.
РОЦИТ проводил федеральный онлайн-опрос с 7 по 8 апреля среди 1,2 тысяч респондентов старше 18 лет.
9 апреля YouTube заблокировал канала Госдумы. После этого представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что YouTube «подписал себе приговор».
11 апреля Роскомнадзор заметил, что переводчик Google исправляет dear Russians на dead Russians (“дорогие россияне” – “мертвые россияне”). Ведомство потребовало от Google – владельца YouTube – незамедлительно принять меры по исключению угроз и объяснить, каким образом они появились.
Фото на обложке: DestroLove /
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