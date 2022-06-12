Новые владельцы бывшего McDonald's допустили появление русских блюд в меню

Новые владельцы бывшей сети ресторанов быстрого питания McDonald's, которая будет теперь работать под брендом «Вкусно — и точка», проанализировали возможность появления в меню русских блюд и алкоголя.

На открытии флагманского ресторана на Пушкинской площади генеральной директор обновленной сети Олег Пароев допустил, что появление блюд русской кухни в меню сети возможно, но это будет обсуловлено требованиями рынка.

«Меню появляется не просто так. У нас происходят потребительские исследования. Только что, что интересует потребителей, появляется на прилавках наших предприятий. Если возникнет тренд на русскую кухню, то, конечно, у нас она появится. Но пока таких планов нет».

Гендиректор также отметил, что в первое время работы открывшихся 12 июня 15-ти точек «Вкусно — и точка» из-за логистических сложностей будет доступно не все меню.

Также известно, что из ассортимента сети пропадут «Биг Мак» и «Макфлури» (поскольку они вызывают «очень прямую ассоциацию с брендом McDonald’s»).

Пока сеть распродает остатки продукции ушедшей из РФ Coca-Cola, идут поиски нового подрядчика: рассматриваются Pepsi и «Черноголовка».

Журналисты также поинтересовались у Олега Пароева, есть ли вероятность, что в ресторанах «Вкусно — и точка» появится алкоголь, но гендиректор усомнился, что такое вообще возможно.

«Мы не планируем вводить алкогольную продукцию. Для нас важно сохранить семейную традицию, уют, комфорт», — прокомментировал он.

Пива в меню тоже не будет.

Фото на обложке: Анастасия Марьина для RB.RU