Новые владельцы бывшего McDonald's допустили появление русских блюд в меню

Новые владельцы бывшей сети ресторанов быстрого питания McDonald's, которая будет теперь работать под брендом «Вкусно — и точка», проанализировали возможность появления в меню русских блюд и алкоголя.
На открытии флагманского ресторана на Пушкинской площади генеральной директор обновленной сети Олег Пароев допустил, что появление блюд русской кухни в меню сети возможно, но это будет обсуловлено требованиями рынка.
«Меню появляется не просто так. У нас происходят потребительские исследования. Только что, что интересует потребителей, появляется на прилавках наших предприятий. Если возникнет тренд на русскую кухню, то, конечно, у нас она появится. Но пока таких планов нет».
Гендиректор также отметил, что в первое время работы открывшихся 12 июня 15-ти точек «Вкусно — и точка» из-за логистических сложностей будет доступно не все меню.
Также известно, что из ассортимента сети пропадут «Биг Мак» и «Макфлури» (поскольку они вызывают «очень прямую ассоциацию с брендом McDonald’s»).
Пока сеть распродает остатки продукции ушедшей из РФ Coca-Cola, идут поиски нового подрядчика: рассматриваются Pepsi и «Черноголовка».
Журналисты также поинтересовались у Олега Пароева, есть ли вероятность, что в ресторанах «Вкусно — и точка» появится алкоголь, но гендиректор усомнился, что такое вообще возможно.
«Мы не планируем вводить алкогольную продукцию. Для нас важно сохранить семейную традицию, уют, комфорт», — прокомментировал он.
Пива в меню тоже не будет.
Фото на обложке: Анастасия Марьина для RB.RU
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