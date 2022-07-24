Гендиректор «Вкусно — и точка» анонсировал появление аналогов «Биг Мака» и «Макфлурри»

В меню российской сети ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка», пришедшей на смену «Макдоналдсу», появятся аналоги «Биг Мака» и «Макфлурри». В компании заявляют, что они не будут отличаться по вкусу от оригинальных позиций.

В середине марта McDonald’s объявила о приостановке работы своих ресторанов в России, в мае сеть решила уйти с российского рынка и начала продажу бизнеса в стране, а в середине июня на месте бывших предприятий «Макдоналдса» открылись рестораны бренда «Вкусно — и точка».

В меню новой сети были включены позиции, аналогичные ассортименту «Макдоналдса». Например, на смену бургерам «Макчикен Премьер» и «Филе-о-Фиш» пришли «Чикен Премьер» и «Фиш Бургер», а «Чикен Макнаггетс» стали просто «Наггетсами».

Среди продукции «Вкусно — и точка» пока нет фирменных бургера «Биг Мака» и мороженного «Макфлурри». В интервью РБК гендиректор российской сети Олег Пароев рассказал, что эти блюда также скоро появятся в меню.

По словам топ-менеджера, сложность с «Биг Маком» заключается в том, чтобы заменить оригинальный соус на другой, не отличающийся по вкусу.

«И у нас есть определенные сложности. Не сложности, а, я бы сказал, "интересная задача" по тому, как заменить этот соус, используя другие ингредиенты. Но тот продукт, который мы видели, внешне, по вкусу практически не будет, я думаю, отличаться от классического "Биг Мака"», — заявил Пароев.

В случае с «Макфлурри» у российского бренда возникли проблемы из-за невозможности использования флуринга или «проворачивания ложки в мороженом» — запатентованной американской сетью технологии.

Гендиректор «Вкусно — и точка» уверен, что его компания сможет заменить эту технологию и представить аналог мороженого «в ближайшее время».

«В самое ближайшее время мы представим замену "Макфлурри", которую, опять-таки, надеемся, наши потребители оценят и абсолютно не заметят разницы, кроме названия, с тем продуктом, к которому они привыкли», — сказал руководитель сети.

На этой неделе на ресторанах российской сети начали появляться новые фасады с брендингом. Изначально предприятия открылись без вывесок.

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