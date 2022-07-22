«Вкусно — и точка» показала новое оформление фасадов сети питания

На предприятиях сети быстрого питания «Вкусно — и точка» (ex-«Макдоналдс) начали появляться новые фасады. Изначально рестораны открылись без вывесок.
Первое предприятие с новой вывеской расположено по адресу: Можайское шоссе, 43/1 в Москве.
В ближайшие месяцы брендинг «Вкусно — и точка» появится на фасадах предприятий сети по всей стране.
С июня работу возобновили более 300 точек компании. До конца августа «Вкусно — и точка» планирует возобновить работу еще более 550 предприятий.
McDonald’s приостановил работу всех своих 850 ресторанов в России в марте. В мае сеть объявила, что окончательно покидает российский рынок. Бизнес был продан бизнесмену Александру Говору. 12 июня первые пятнадцать предприятий бывшего ресторана McDonald's в России начали работать под брендом «Вкусно — и точка».
Фото на обложке: «Вкусно — и точка»
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