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Ежемесячная аудитория RuStore достигла 29 млн — это примерно треть рунета

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Глава отдела новостей RB.RU

Анастасия Марьина

Ежемесячная аудитория RuStore достигла 29 млн, говорится в сообщении VK, которая развивает стор. Это составляет примерно треть от аудитории рунета, по данным Mediascope на январь 2024 года.

Ежемесячная аудитория RuStore достигла 29 млн — это примерно треть рунета

Отмечается, что продукт вышел в лидеры среди российских и зарубежных магазинов приложений, уступив позиции только Google Play.

Так, согласно данным Mediascope, месячная аудитория Google Play за январь 2024 года составила 98,2 млн, Xiaomi Mi Store — 23 млн, Samsung Galaxy Store — 21,3 млн, Huawei AppGallery — 12,3 млн.

RuStore, как сообщается, расширяет присутствие на новых устройствах — сейчас магазин приложений доступен на ридерах, медиацентрах, телевизорах, планшетах. Ожидается, что в 2024 году RuStore станет основным магазином приложений для ОС «Аврора».

RuStore — официальный российский магазин мобильных приложений для Android, его разработку ведет VK вместе с крупнейшими российскими IT-компаниями при поддержке Минцифры РФ. В магазине доступно более 35 тыс. приложения технологических компаний, банков, мобильных операторов, маркетплейсов и других игроков.

Фото на обложке: Unsplash

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