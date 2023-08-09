RuStore запустил рекламные инструменты для бизнеса и разработчиков

Российский маркетплейс приложений RuStore открыл для разработчиков и бизнеса возможность продвигать свои продукты внутри магазина, рассказали в пресс-службе VK.
Настройка объявлений доступна через VK Рекламу — единую платформу для запуска кампаний на проектах VK и в рекламной сети. Настройка рекламы осуществляется в несколько кликов, говорят в компании. Для этого нужно в личном кабинете VK Рекламы выбрать цель «Мобильные приложения», затем добавить ссылку на опубликованный на маркетплейсе сервис и настроить параметры (целевая аудитория, длительность, бюджет).
После настройки инструменты платформы автоматически предложат тексты объявлений и адаптируют изображения под формат рекламы в магазине. Сами объявления можно демонстрировать как на всех проектах VK и рекламной сети, так и в разделе «Интересное» в RuStore. В будущем компания добавит другие форматы и места размещения для продвижения продуктов.
Также в RuStore появились персональные рекомендации, благодаря которым разработчики получат больший охват аудитории.
В июле RuStore открыл консоль для всех иностранных разработчиков, издателям стали доступны платежи, гео-сервисы и push-уведомления и другие возможности площадки.
Фото на обложке: zaozaa19 /
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