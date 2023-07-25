RuStore разрешил иностранным издателям публиковать платные приложения и сервисы

Российский маркетплейс приложений RuStore открыл консоль для всех иностранных разработчиков, говорится в пресс-релизе VK. Издателям стали доступны инструменты продвижения и технологии площадки, включая платежи, гео-сервисы и push-уведомления.
Первые зарубежные приложения появились в отечественном маркетплейсе еще в апреле. Но тогда на площадке публиковались только бесплатные сервисы. Теперь иностранные разработчики получили возможность монетизировать свои продукты и получать прибыль от размещения платных сервисов и игр.
По словам операционного директора RuStore Ильи Сверчкова, площадку каждый месяц посещают более 10 млн пользователей. Маркетплейс намерен развивать партнерство с зарубежными издателями.
RuStore завершил бета-тестирование в феврале 2023 года, тогда же стор открыл консоль для иностранных разработчиков.
Фото на обложке: panuwat phimpha /
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