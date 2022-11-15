VK начнет платить пользователям за найденные уязвимости в магазине приложений RuStore

VK добавила RuStore, официальный российский магазин приложений для Android, в программу по поиску уязвимостей (Bug Bounty) на платформе Standoff 365 Bug Bounty. Об этом сообщается в пресс-релизе VK.
В случае выявления уязвимостей в RuStore исследователи безопасности получат от компании вознаграждения от 3 до 60 тыс. рублей в зависимости от уровня угрозы.
VK запустила Bug Bounty в июле 2022 года и за это время выплатила 3 млн рублей. Компания получила 300 отчетов о найденных уязвимостях.
RuStore разрабатывает VK совместно с крупнейшими российскими IT-компаниями при поддержке Минцифры. В магазине приложений сейчас размещено более 2,7 тыс. приложений и представлено более 1,9 тыс. компаний-разработчиков.
Фото на обложке: VK
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